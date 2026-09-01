Un bebé muerto, una adolescente desaparecida y un padre prófugo: el caso Sergio Gálvez Pérez que estremece a California

Las autoridades del condado de Monterey, California, en Estados Unidos, buscan a Sergio Gálvez Pérez, de 38 años, después del hallazgo de un recién nacido muerto y abandonado al borde de una carretera.

Hallazgo del recién nacido y claves de la investigación en California

El macabro hallazgo ocurrió el 1 de agosto de 2026 y llevó a los investigadores a un caso que involucra acusaciones de asesinato, la desaparición de una adolescente de 14 años y un posible caso de incesto.

La adolescente, hija de Pérez, también aparece como la presunta madre del bebé. Los investigadores la señalan como sospechosa de asesinato y consideran que podría encontrarse en peligro mientras permanece desaparecida junto con su padre.

¿Qué encontraron las autoridades en Monterey, California?

Las autoridades localizaron el cuerpo de un recién nacido que todavía tenía el cordón umbilical unido. Los investigadores también observaron signos de traumatismo en el bebé, a quien identificaron como Angelita.

A partir de esos indicios, los investigadores acusaron de asesinato a la madre adolescente, quien tenía 14 años al momento de los hechos. Sin embargo, la alguacil Tina Nieto, del condado de Monterey, señaló que la joven también es una víctima dentro del caso.

Quién es Sergio Gálvez Pérez y por qué es buscado por las autoridades

La investigación estableció que Sergio Gálvez Pérez es el padre biológico de la adolescente y de la bebé Angelita. Las autoridades también lo acusan de haber embarazado a su hija cuando ella tenía 13 años.

Nieto pidió apoyo al público para localizar a la menor y al hombre de 38 años, a quien describió como un delincuente peligroso.

“Solo necesitamos la ayuda del público para localizar a la joven de 14 años, ponerla a salvo y escuchar su versión de los hechos. Y necesitamos localizar al Sr. Pérez, porque en mi opinión, es un delincuente peligroso, un padre que traicionó absolutamente toda la confianza que un hijo deposita en sus padres”, aseveró la alguacil.

Las autoridades consideran que Pérez permanece prófugo y que podría esconder a la adolescente. Hasta ahora, la búsqueda se concentra en encontrar a ambos y proteger a la menor.

El rol de la madre y las pistas clave que ayudaron a la policía

Los investigadores obtuvieron una pista clave mediante las cámaras Flock, que identificaron un automóvil relacionado con el caso. El vehículo aparece registrado a nombre de los padres biológicos de la adolescente: Sergio Gálvez Pérez y su esposa, Ofelia García Ortega.

Las autoridades arrestaron a García Ortega y la acusaron de poner en peligro a un menor.

