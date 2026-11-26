La muerte de Sofía Calderón, quien falleció después de someterse a una cesárea en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), continúa generando controversia.

Y es que, la familia denunció que presuntamente recibió una oferta de 600 mil pesos para retirar la denuncia relacionada con el caso, acusación que fue rechazada por el Instituto.

De acuerdo con los señalamientos del abogado que representa a los padres de Sofía, una persona se habría comunicado telefónicamente con los familiares para ofrecerles dicha cantidad de dinero a cambio de que desistieran de las acciones legales.

#Actualización | Después de las irregularidades en el caso de Sofía, la joven de 19 años que falleció tras una cesárea realizada en una unidad del @Tu_IMSS, en Monterrey, se dio a conocer que ya existe una doble denuncia por su muerte.



Sus padres acudieron a la @FGRMexico y a… pic.twitter.com/g4HnKCMXEj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 26, 2026

IMSS niega ofrecer 600 mil pesos a la familia de Sofía

Ante los señalamientos realizados por el representante legal de los padres de Sofía, el IMSS en Nuevo León emitió un comunicado en el que rechazó que alguno de sus trabajadores o servidores públicos haya ofrecido dinero para que la familia retirara su denuncia.

“Ninguna persona servidora pública del IMSS ofreció dinero a la familia para que desistiera de su denuncia”, sostuvo el Instituto.

Asimismo, aseguró que no condiciona ningún tipo de apoyo y manifestó su disposición para entregar a la Fiscalía General de la República (FGR) todas las comunicaciones que su personal haya mantenido con los familiares, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

El organismo también expresó sus condolencias por el fallecimiento de Sofía y señaló que respeta el derecho de sus familiares a acudir ante las autoridades correspondientes.

El #IMSSNL informa sobre los señalamientos del abogado de los papás de Sofía: pic.twitter.com/2IrMpMlrTv — IMSS Nuevo León (@IMSSNL) November 26, 2026

IMSS reconoce falta de información sobre la autopsia

Otro de los puntos abordados por el Instituto fue el procedimiento de autopsia realizado a Sofía.

Según la institución, los padres autorizaron por escrito el procedimiento el 19 de julio. Sin embargo, precisó que se trató de una autopsia parcial, limitada a las zonas del tórax y abdomen, por lo que no involucró la cabeza ni los ojos.

También informó que los órganos extraídos para su estudio permanecen identificados y bajo resguardo en el Servicio de Anatomía Patológica del hospital.

Sobre este procedimiento, el propio IMSS reconoció que la información proporcionada a los familiares fue demasiado técnica y no suficiente para darles certeza.

Por ello, anunció que modificará a nivel nacional los formatos de autorización de autopsia para explicar con mayor claridad en qué consiste.

Caso Sofía Calderón continúa bajo investigación

Finalmente, el IMSS informó que el caso sigue en investigaciones para determinar posibles responsabilidades y establecer las medidas correspondientes.

Por ahora, los señalamientos sobre la presunta oferta de 600 mil pesos contrastan con la postura oficial del Instituto, que niega cualquier ofrecimiento económico para frenar la denuncia.