Indignación causó en redes sociales un video grabado en la Guardería Ordinaria 001 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en Veracruz, donde se ve a una trabajadora jalando y cargando de un solo brazo a una niña.

Tras hacerse públicas las imágenes, el IMSS emitió una tarjeta informativa este 24 de noviembre de 2026 para explicar qué acciones tomó.

Esto informó la institución del maltrato hecho en sus instalaciones.

VIDEO de maltrato a niña en Guardería del IMSS Veracruz

En el video que circula en redes sociales se ve el momento en que una trabajadora de la Guardería 001 de Veracruz toma a una pequeña de un solo brazo, la jalonea y la carga de esa manera, lo que provocó reclamos y exigencias de respuestas de la supervisión del personal encargado de cuidar a los menores.

Jaloneó a una niña.



Evidencian caso de maltrato hacia una niña en una guardería del IMSS en Veracruz.



La trabajadora ya fue separada de la atención de los menores. pic.twitter.com/sqITMiRNcz — ALEJANDRO VILLALVAZO 🧠 (@VILLALVAZO13) November 24, 2026

¿Qué pasó con la trabajadora del IMSS?

A través de su tarjeta informativa, el IMSS en Veracruz Norte dijo que, ante el video difundido de la Guardería Ordinaria 001, la empleada involucrada fue separada de la atención a niñas y niños.

¿Cómo está la pequeña maltratada en Guardería del IMSS de Veracruz?

El instituto declaró que la menor fue valorada por personal médico y se encuentra bien.

Dijo que su familia recibe acompañamiento por parte de la dirección de la guardería y de la coordinación zonal desde el primer momento.

Abren investigación laboral y dan aviso a autoridades

Además de retirarla del contacto con los menores, el IMSS informó que ya se dio aviso a las autoridades correspondientes y se inició una investigación laboral para determinar responsabilidades.

💔🚨 ¡¿Qué está pasando en las guarderías del IMSS (@Tu_IMSS)?! Una presunta trabajadora fue captada jaloneando y cargando de un solo brazo a una pequeña. La mujer ya fue separada de sus funciones y el instituto abrió una investigación. ¡Pero no basta con un comunicado! ¿Quién… pic.twitter.com/jAa3o6ueSf — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 25, 2026

¿Qué dijo el IMSS en Veracruz Norte?

En el documento fechado el 24 de noviembre de 2026, la dependencia lamentó lo sucedido y sostuvo que estas conductas no son toleradas en la institución.