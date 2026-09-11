Cuestionan que la muerte de Zenyazen haya sido un suicidio

A una semana de que el diputado morenista Zenyazen Roberto Escobar fue localizado sin vida dentro de su vehículo en Puente Nacional, Veracruz, la Fiscalía estatal sostiene que se trató de un suicidio. Sin embargo, la criminóloga Brenda Guadalupe Zavala de la Peña considera que el caso debe revisarse a fondo, pues señala posibles inconsistencias en la posición del arma, las manchas de sangre, los daños en el vehículo y otros indicios que deberían contrastarse antes de cerrar una sola línea de investigación.