Catalina Fernández Gómez: La historia de la influencer que documentó su lucha contra el cáncer cerebral

Las redes sociales despiden a Catalina Fernández Gómez, actriz y creadora de contenido colombiana conocida como “Cata Amatista”, quien falleció este jueves 12 de noviembre.

Durante más de tres años, la joven de 25 años compartió de manera abierta en internet cada etapa de su tratamiento contra un agresivo tumor cerebral.

¿Cuál fue su diagnóstico y cómo enfrentó este proceso médico?

¿Quién era Catalina Fernández Gómez y su carrera artística?

Nacida en Popayán, Colombia, en 2001, Catalina comenzó a crear contenido digital desde los 15 años, logrando reunir a miles de seguidores.

Por su presencia en plataformas digitales, desarrolló una carrera como actriz de teatro musical, destacando por su participación en adaptaciones de obras como Hamilton en su país.

#Colombia | ¿Cuál es el tipo de cáncer que enfrentaba Cata Fernández, actriz que murió a los 24 años?https://t.co/Af97uj2pTz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) November 14, 2026

¿Así descubrió qué tipo de cáncer tenía Catalina Fernández?

El proceso médico de la influencer arrancó en marzo de 2023, cuando comenzó a sentir dolores de cabeza ocasionales al hacer esfuerzo físico.

Por recomendación de su madre, quien es fisioterapeuta, acudió a una revisión neurológica donde una resonancia magnética detectó una masa de cuatro centímetros en el cerebro.

Semanas después, una biopsia confirmó que padecía meduloblastoma cerebeloso, un tipo de tumor maligno.

¿A qué tratamientos se sometió Catalina Fernández?

A lo largo de tres años, Catalina se sometió a dos cirugías, 38 ciclos de quimioterapia y 60 sesiones de radioterapia.

Aunque al principio los tratamientos mostraron avances, en marzo de 2025 los médicos le diagnosticaron metástasis en la columna vertebral y después en otras zonas del sistema nervioso central.

Catalina Fernández buscaba tratamientos que pudieran ayudarla

Ante el avance de la enfermedad y las demoras administrativas con su aseguradora de salud, la joven y su madre organizaron campañas solidarias de recaudación de fondos.

Con el apoyo de sus seguidores, buscaron alternativas médicas especializadas en el extranjero, viajando a Argentina para continuar con su atención.

“Hasta su último segundo, Cata nos enseñó a vivir”. https://t.co/kmzUSHNKOC



❤️ La actriz e influencer falleció a los 24 años, dejando un mensaje de fortaleza, amor por la vida y una huella imborrable en quienes conocieron su historia. #Actualidad pic.twitter.com/gYpAEDHnSE — Caracol Televisión (@CaracolTV) November 15, 2026

Así se despidió la familia de Catalina Fernández

La noticia de su fallecimiento fue confirmada el 12 de noviembre mediante una publicación en sus cuentas oficiales.

En el mensaje, sus familiares agradecieron las muestras de cariño recibidas y pidieron que la memoria de la actriz no quede reducida únicamente a la enfermedad que enfrentó, pues su verdadera historia estuvo marcada por el amor y sus ganas de vivir.