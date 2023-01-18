Arquidiócesis alerta por fraudes para tours en Catedral Metropolitana

La Arquidiócesis Primada de México alertó a feligreses y personas interesadas en supuestos tours que se dan en la Catedral Metropolitana, con la finalidad de evitar posibles fraudes.

A través de un comunicado, la Arquidiócesis explicó que en redes sociales se promocionan tours especiales que prometen acceder a los "secretos" de la Catedral Metropolitana.

#ATENCION Evite caer en fraudes sobre “supuestos tours” en la Catedral Metropolitana de la Arquidiócesis de México pic.twitter.com/muUdtDy08r — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) January 17, 2023

La Iglesia católica detalló que estos tours piden dinero a través de plataformas o que se realicen en plataformas o depósitos con tarjetas de débito o crédito o en tiendas de conveniencia.

Agregó que estos tours por la Catedral Metropolitana no han dado permisos especiales a ningún particular ni a agencias de viajes ni existen tales "secretos", por los que alertó evitar posibles fraudes.

Catedral Metropolitana ofrece visitas guiadas

La Iglesia católica indicó que se cuenta con una Pastoral de Turismo que acudiendo de forma personal a los módulos se pueden acceder a visitas guiadas que son impartidas por personal calificado y con información verídica de las diversas áreas.

Invitó a los interesados a revisar las redes sociales oficiales y a comunicarse al teléfono 5541654052.

¿Cuál es la importancia de la Catedral Metropolitana?

Esta construcción es el centro religioso y sede de la Iglesia Católica, que data de la época colonial, además se le considera la catedral más grande de Latinoamérica y la más bella de Iberoamérica.

Durante 2021, la Catedral Metropolitana tuvo una restauración y hubo un sellado de fisuras y grietas, entre otros mantenimientos.

Tras el sismo del pasado 19 de septiembre de 2022, la Arquidiócesis informó que hubo algunos desprendimientos menores en la construcción colonial, sin embargo, se podrían hacer visitas.

¿Qué hay debajo de la Catedral Metropolitana?

El 2 de septiembre de este 2023 se cumplirán 493 años de la creación de la Diócesis de México.

Entre los atractivos, además de la arquitectura del templo, la Catedral Metropolitana está sobre los restos del templo dedicado a una de las deidades mexicanas, Tonatiuh, los cuales permanecen cerrados al público.

También se localiza la Cripta de los Arzobispos en donde se encuentran los restos del fray Juan de Zumárraga.