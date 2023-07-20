“Es una farsa": Alejandro Moreno niega que inmuebles cateados sean suyos

Este jueves 20 de julio, supuestamente la propiedad del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, ubicada en Campeche, fue cateada por segunda ocasión, momentos después el priista compartió un comunicado donde dejó en claro su postura y negó que dichos inmuebles le pertenecieran.

"Ninguno de los lotes y predios marcados en la supuesta orden de cateo son de mi propiedad", comienza diciendo Alito Moreno. Aunado a ello, refirió que el operativo es una farsa y una simulación "orquestada" por la Fiscalía General de Campeche.

"La Fiscalía General del Estado de Campeche, a cargo de Renato Sales Heredia, se ha convertido en el instrumento de presión y persecusión política por excelencia del gobierno de Layda Sansores", refirió el exgobernador de la entidad.

A la opinión pública. pic.twitter.com/u0tA2XIbT7 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 20, 2023

Asimismo, acusó que el tiempo en el que se dan estos ataques no son "casualidad", pues, en sus palabras, ocurren cuando la oposición se encuentra definiendo importantes decisiones del futuro político del país.

Por su parte, Renato Sales negó que el cateo se haya llevado a cabo en supuestas propiedades del exgobernador, sino en casas aledañas.

Catean por segunda ocasión supuestas propiedades de Alito Moreno

De acuerdo con los primeros reportes, elementos ministeriales llegaron alrededor del mediodía de este jueves a algunas propiedades ubicadas en la colonia Lomas del Castillo, al sur de la ciudad de Campeche, supuestamente pertenecientes al líder priista.

Fue el pasado 4 de julio del 200 cuando elementos de la Fiscalía catearon una propiedad de Alito Moreno; sin embargo, este lo señaló como ilegal y arbitraria con una orden "infundada y violatoria" de sus derechos constitucionales.

Realizan #cateo en predios aledaños a casa del exgobernador de #Campeche, @alitomorenoc.



Son 29 casas que son investigadas dentro de este #predio como parte del caso de #investigación por enriquecimiento ilícito y #delito de peculado.https://t.co/RDl71mtiCL pic.twitter.com/MZyMNvsu7P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 20, 2023

Diputados del PRI rechazan persecusión contra Alito Moreno

La bancada de PRI en la Cámara de Diputados arropó a su líder nacional; y nombraron al supuesto cateo una “cobarde persecución política del gobierno de Campeche”.

En la cuenta oficial de Twitter, diputados y diputadas del PRI, acusaron a la gobernadora Layda Sansores de utilizar a la Fiscalía para perseguir opositores por venganza o fines electorales.

“Es vergonzoso que utilicen las instituciones para perseguir opositores y como herramienta electoral, mientras la inseguridad, la violencia y la impunidad se apoderan del estado. A Layda Sansores se le nota cada más la desesperación”, acusaron legisladores del PRI.

Los diputados priistas replicaron el comunicado a la opinión pública de Alejandro Moreno en que rechaza que las propiedades cateadas en Campeche sean de su propiedad, como señaló la Fiscalía del estado.

Las diputadas y diputados del PRI expresamos nuestro respaldo al Presidente @alitomorenoc ante la cobarde persecución política que enfrenta por parte del Gobierno de Campeche y de la Fiscalía del Estado.



Es vergonzoso que utilicen las instituciones para perseguir opositores y… pic.twitter.com/WxAnHxO5UD — Diputadas y Diputados Federales PRI (@GPPRIDiputados) July 20, 2023

¿Por qué investigan a Alejandro Moreno?

La Fiscalía General de Campeche abrió una carpeta de investigación en contra del exgobernador el estado, Alejandro Moreno, por el delito de enriquecimiento ilícito y de peculado durante su gestión.

De acuerdo con Renato Sales y la propia gobernadora, aun sumando todos los sueldos del priista no alcanzaría ni para el 10% del valor de todas sus propiedades.