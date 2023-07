Ministeriales realizan cateo en supuesta propiedad de “Alito” Moreno en Campeche

Este jueves 20 de julio, elementos de Fiscalía de Campeche realizaron un cateo en algunas propiedades supuestamente del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas en aquella entidad.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos ministeriales llegaron alrededor del mediodía a algunas propiedades ubicadas en la colonia Lomas del Castillo, al sur de la ciudad de Campeche.

Si bien se desconocía el motivo legal de esta revisión, a las 12:30 horas, las autoridades continuaban en la zona donde se ubica también la casa del priista.

Realizan #cateo en predios aledaños a casa del exgobernador de #Campeche, @alitomorenoc.



Son 29 casas que son investigadas dentro de este #predio como parte del caso de #investigación por enriquecimiento ilícito y #delito de peculado.https://t.co/RDl71mtiCL pic.twitter.com/MZyMNvsu7P — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 20, 2023



El fiscal del estado, Renato Sales Heredia informó que se trata de un cateo en predios colindantes a la propiedad del exgobernador y aclaró: “no en la propiedad del exgobernador, que quede bien claro, la diligencia del cateo no versa sobre las propiedades del exgobernador sino a predios que están a nombre de otras personas y que colindan, entonces lo que estamos realizando en el cateo es delimitar con claridad estas colindancias con peritos”.

A pregunta expresa sobre si se trataría de propiedades de prestanombres, el fiscal dijo que sí: “Exactamente, son 29 propiedades, 22 predios colindantes porque siete están a nombre del exgobernador y 22 están a nombre de otras personas, es parte de la carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Versiones indicaban que se trata de cateos a propiedades de “Alito” Moreno, sin embargo el mismo líder del PRI ha desmentido esta información a través de sus redes sociales.

Cabe mencionar que un cateo a su domicilio se realizó el 4 de julio de 2022 cuando la Fiscalía de General de Justicia del Estado de Campeche cumplimentó una orden judicial en relación a una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Moreno Cárdenas.

“Alito” Moreno desmiente cateo en propiedades

A través de su cuenta de Twitter, el dirigente nacional del PRI informó que el 20 de julio del año 2023 elementos de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Patrimonio, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Campeche, “realizaron el cateo de un conjunto de inmuebles que presuntamente son de mi propiedad” y aclaró lo siguiente:

1. Ninguno de los lotes y predios marcados en la supuesta orden de cateo son de mi propiedad.

2. El operativo es una farsa, una simulación, una puesta en escena orquestada por la Fiscalía General del Estado de Campeche. Tal como lo hicieron el pasado 4 de julio del 2022, cuando elementos de la Fiscalía irrumpieron de manera ilegal y arbitraria en un presunto domicilio a mi nombre con una orden de cateo infundada y violatoria de mis derechos constitucionales.

3. La Fiscalía General del Estado de Campeche, a cargo de Renato Sales Heredia, se ha convertido en el instrumento de presión y persecución política por excelencia del gobierno de Layda Sansores. El *fiscal carnal” se ha olvidado por completo de la procuración de justicia en la entidad para avocarse en ejecutar tareas de difamación, espionaje, hostigamiento e intimidación de perfiles opositores al Gobierno Estatal.

4. Campeche vive hoy el peor momento de su historia, así lo ilustran diversos indicadores en materia económica, de seguridad y estado de derecho. Quienes fueron electos para gobernar no lo hacen, en cambio, derrochan recursos y espacios de comunicación públicos para desprestigiar y calumniar, con propaganda burda y falta de sustento, a mujeres y hombres incómodos para el régimen, tanto a nivel estatal como a nivel nacional.

5. El momento en el que ocurren estos ataques no es obra de la casualidad. Estos ataques llegan en una época en la que están ocurriendo definiciones importantes para el futuro de la nación y son una muestra clara y contundente de la cobardía y la desesperación que imperan en la Presidencia de la República.

A la opinión pública. pic.twitter.com/u0tA2XIbT7 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 20, 2023

Recordó el cateo realizado el año pasado:

6. El año pasado fui amedrentado en vísperas de votaciones relevantes en la Cámara de Diputados, donde se jugaba el destino de las reformas constitucionales impulsadas por el Presidente de la República. No nos doblaron y no las aprobamos.

7. Hoy, a menos de un año del proceso electoral más importante de la historia de México y con un escenario en el que se ha conjugado la caída en las preferencias de los perfiles “oficialistas” con el ascenso de los perfiles del Frente Amplio por México, vuelven a atacar valiéndose arbitraria e impunemente de las instituciones del estado, instituciones que están para procurar seguridad y justicia, no para perseguir a quienes pensamos distinto y nos atrevemos a expresarlo.

8. El respeto a la pluralidad política, la libertad de expresión y el derecho disentir son fundamentales para el fortalecimiento de nuestra democracia. Por ello, condeno enérgicamente las prácticas impulsadas por el Gobierno de Campeche, instrumentadas por la Fiscalía General del Estado y promovidas por el Gobierno Federal.

9. Continuaré trabajando, con firmeza y decisión, en la construcción del Frente Amplio por México, un esfuerzo ciudadano para sacar a quienes han abusado del poder para saciar sus intereses personales. No me van a doblar y no me van a echar para atrás. Seguiré defendiendo la democracia y sus instituciones.

10. Por último, aclarar que es completamente falso que las propiedades señaladas sean de mi propiedad tal como lo señala el Fiscal de Campeche, Renato Sales Heredia.

Así finaliza su comunicado emitido la tarde de este jueves.