¿Declive del PRI? La historia de Alejandro Moreno Cárdenas

Alejandro "Alito" Moreno es el actual dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), muchos militantes del mismo partido lo han señalado como la razón del declive de este. Por ello es relevante conocer la historia de cómo entró al PRI y cuál ha sido su influencia para que el tricolor perdiera fuerza política.

¿Quién es Alito Moreno?

Rafael Alejandro Moreno Cárdenas nació el 25 de abril de 1975 en San Francisco de Campeche, Campeche. Tiene la licenciatura en Derecho, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores René Descartes, también tiene un diplomado en Derecho Electoral por la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM). Se afilió al PRI a los 16 años y es miembro activo desde 1991; estos son los cargos que ha ocupado:



En 2003 ingresó a la Cámara de Diputados.

De 2003 a 2006 fue senador de la República.

En 2009 fue presidente del partido en su estado.

En 2012 regresó a la Cámara Baja.

En 2015 fue gobernador de Campeche.

En 2018 regresó a la Cámara de Diputados.

|Twitter @alitomorenoc

Moreno Cárdenas tomó posesión como gobernador de Campeche el 16 de septiembre de 2015; sin embargo, solicitó licencia en junio de 2019 para competir por la dirigencia nacional, cargo que desempeña actualmente. El pasado 8 de mayo, el consejo del PRI aprobó prolongar el periodo de dirigencia de Alito Moreno hasta 2024.

Polémicas de Alito Moreno en 2022

En 2022, Alejandro Moreno se vio envuelto en una polémica después de que Layda Sánsores San Román, actual gobernadora de Campeche, filtrara algunos audios en su contra. En dicho material se escucha la supuesta voz de Moreno cometiendo presuntos delitos como desvío de dinero.

Ese año fue uno de los más problemáticos del priista, pues además de los audios, siguieron las acusaciones de traicionar a la oposición e incluso tener una alianza con Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Esto llevó a que varios militantes del partido pidieran su renuncia, entre ellos, Miguel Ángel Osorio Chong, senador que, junto a otros tres priistas, renunciaron al partido acusando directamente a Moreno de llevarlo al declive.

Tan solo bajo su mando, desde el 2019, el tricolor ha perdido nueve estados; siendo el último, el Estado de México, bastión con mayor relevancia para la oposición.