Un docente que se hacía llamar “Tío” ya enfrenta prisión preventiva por un escándalo en una escuela de La Boca, un barrio ubicado en Buenos Aires, Argentina. Fiscales acusan al profesor de Ciencias Naturales, de 48 años, porque presuntamente daba drogas a sus alumnas y alumnos, además de incitarlos a prostituirse con sus amigos por dinero.

Así enganchaba a sus alumnos en redes

Según las denuncias, el maestro contactaba a los adolescentes por Instagram y armaba grupos de WhatsApp donde pedía que lo llamaran “Tío”. Cuando ganaba su confianza, invitaba a varios estudiantes a su casa. Allí presuntamente ofrecía variedad de drogas para consumo libre y reventa, e incluso les proponía encuentros sexuales con amigos suyos por dinero.

Las denuncias y los cargos que enfrenta

El caso estalló cuando alumnos hablaron en el colegio. La escuela lanzó la alerta, la Dirección de Educación Media presentó la denuncia y personal del plantel sumó testimonios. El Fiscal General, Martín López Zavaleta, unió a la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Delitos vinculados con Estupefacientes (UFEIDE), que encabeza Cecilia Amil Martín, con la Fiscalía N°33 de Violencia de Género, de Marcela Solano.

Incitaba a sus alumnos a prostituirse y les proveía drogas: prisión preventiva para un docente que se hacía llamar "tío"



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Ambas fiscales señalaron violencia de género porque el imputado presuntamente abusó de su autoridad docente frente a las damnificadas. Con apoyo de la Policía de la Ciudad y áreas judiciales que acompañaron a los jóvenes, lo imputaron por presunta promoción de la prostitución, corrupción de menores, entrega gratuita, venta de drogas y facilitar un lugar para consumirlas, con agravantes por afectar a menores y abusar de su función docente.

Cayó escondido en una pila de ropa

Las autoridades ya habían apartado al hombre de su puesto tras la denuncia inicial. Luego se internó en un centro de rehabilitación en la localidad de Moreno, pero policías llegaron con orden de allanamiento y lo hallaron en la sala de lavado, oculto bajo la ropa. Ahora la fiscalía investiga si existen más víctimas.



