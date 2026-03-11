Por no querer comprar drogas: Golpean con una tabla a alumno de secundaria en Tlayacapan, Morelos

La violencia y el narcotráfico han tocado la puerta de las escuelas en Morelos, desatando una auténtica pesadilla para las familias en el municipio de Tlayacapan. Lo que comenzó como un rumor en redes sociales se confirmó con un video aterrador: un alumno de secundaria fue "tableado" por otros jóvenes, presuntamente como un castigo por negarse a entrar al negocio de la compra de drogas.

Este caso, que ya es investigado por la Fiscalía del Estado, ha puesto bajo la lupa la seguridad en los alrededores de los planteles y el riesgo latente al que están expuestos los menores de edad, de entre 12 y 15 años, quienes ahora son amenazados para consumir o distribuir sustancias ilícitas bajo la advertencia de que "esto es lo que les puede pasar" si se resisten.

Video sacude a alumnos de Morelos

La grabación que circuló en plataformas digitales muestra la brutalidad con la que varios adolescentes golpean a otro menor de edad. De acuerdo con los testimonios, la víctima es alumno de la Secundaria Técnica No. 6.

El castigo físico, conocido en el mundo delictivo como "tableado", no fue una simple pelea escolar, sino un acto premeditado para enviar un mensaje de miedo a todo aquel que se resista a las exigencias de quienes controlan la venta de sustancias en la zona oriente de la entidad.

La amenaza a alumno en Morelos: Compra o aguanta los golpes

Lo más alarmante de este caso es el trasfondo denunciado por los propios padres. Señalan que grupos dedicados a la venta de droga están utilizando a los mismos estudiantes para presionar a sus compañeros. Si un joven decide no comprar o no participar, es llevado a cuartos ajenos a la escuela para ser torturado.

La difusión del video busca que el terror se apodere de los pasillos de la secundaria y que nadie se atreva a denunciar o a decir que no ante la presión de los delincuentes.

Alumnos de la escuela secundaria 6 de #Tlayacapan, “tablean” a sus compañeros, presuntamente por no querer consumir drogas. Las Secretarías de Educación y Seguridad de #Morelos aplicarán un plan en este plantel ante la difusión e este video. La Fiscalía estatal ya investiga. pic.twitter.com/Gg58mS2m0n — Ixpantia Noticias (@IxpantiaNoti) March 11, 2026

Secretaría de Educación de Morelos se pronuncia ante golpiza a alumno

Ante la presión social, la secretaria de Educación de Morelos, Karla Aline Herrera Alonso, confirmó que las autoridades ya intervinieron, pero aclaró que el ataque no ocurrió dentro de la institución. Según las primeras diligencias, los hechos se cometieron en un inmueble particular fuera del horario escolar.

El director de la escuela también convocó a una junta de emergencia para asegurar que las instalaciones son seguras, aunque esto no ha calmado a los padres, quienes temen que sus hijos sean interceptados a la salida.

Cámaras, rondines y pruebas antidoping

La gravedad del asunto ha llevado a proponer medidas que antes parecían extremas. Mientras la Fiscalía Regional de la Zona Oriente analiza las cámaras del C4 y de negocios particulares para identificar a los agresores, los padres de familia proponen que se realicen exámenes antidoping sorpresa a los alumnos.

Morelos: El consumo de drogas en las aulas

Este no es un hecho aislado en la región. Apenas el fin de semana pasado, otro video de estudiantes de un bachillerato en Ocuituco inhalando polvo blanco se hizo viral. La situación en Morelos es crítica; entre alumnos que consumen frente a sus compañeros, otros que son torturados por negarse a ser clientes del narco y estudiantes que han desaparecido, las escuelas se han convertido en un terreno de alto riesgo.

La Fiscalía tiene ahora la tarea de detener a los responsables antes de que esta violencia cobre vidas de menores.