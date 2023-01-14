CDC detectan problemas en vacuna Pfizer contra Covid-19

Un nuevo estudio realizado por los Centros para el Control y las Prevención de Enfermedades (CDC) detectaron problemas en la actualización de la vacuna Pfizer contra el Covid-19.

De acuerdo con la investigación, la bivalente de la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNTech podría vincularse con un tipo de accidente cerebrovascular en adultos mayores.

Funcionarios de los CDC informaron que las personas mayores de 65 años tenían más probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico 21 días después de recibir la inyección bivalente, en comparación con los días 22-44.

|Reuters

Sin embargo, las autoridades sanitarias de Estados Unidos indicaron que el problema de seguridad de la vacuna Pfizer contra Covid-19 requiere más investigación y "es muy poco probable que represente un verdadero riesgo clínico".

Un accidente cerebrovascular isquémico, también conocido como isquemia cerebral, es causado por obstrucciones en las arterias que llevan sangre al cerebro.

Pfizer responde sobre riesgos de su vacuna Pfizer contra Covid-19

Pfizer Inc PFE.N y BioNTech BNTX.O dijeron en un comunicado que se les informó de reportes limitados de accidentes cerebrovasculares isquémicos en personas de 65 años o más después de la vacunación con su vacuna actualizada.

"Ni Pfizer ni BioNTech ni los CDC ni la Administración de Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) han observado hallazgos similares en muchos otros sistemas de monitoreo en Estados Unidos y el resto del mundo y no hay evidencia para concluir que el accidente cerebrovascular isquémico esté asociado con el uso de las vacunas Covid-19", agregó Pfizer.

Este problema de riesgo no se ha identificado con la vacuna bivalente de Moderna MRNA.O y tanto los CDC como la FDA continúan recomendando que todas las personas a partir de los seis meses de edad se mantengan al día con sus inmunizaciones contra el Covid-19.

Las inyecciones bivalentes de Pfizer/BioNtech y Moderna, que se dirigen tanto al coronavirus original como a las subvariantes de ómicron, han sido autorizadas para su uso en niños de seis meses en adelante.

