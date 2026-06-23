¿A qué hora caerá el diluvio en CDMX hoy? Este es el pronóstico hora por hora

Los aguaceros están aquí y eso ya lo hemos notados, pero que no tetome por sorpresa la hora de lluvias muy fuertes en la CDMX hoy 23 de junio 2026. Monnitoreamos para ti el horario en que podría haber incluso granizo y te dejamos los detalles.

¿Cómo estará el clima en la CDMX y el Estado de México hoy 23 de junio?

El día comenzará con un ambiente fresco y bancos de niebla en las zonas altas, pero prepárate para un cambio radical por la tarde. El pronóstico indica que el cielo pasará de medio nublado a nublado, aumentando la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y granizo en diversas zonas del Valle de México.

¡Buenos días! ⛈️



Consulta el #Pronóstico de las condiciones meteorológicas para este 23 de junio.



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Para que planifiques tus actividades, se espera una temperatura máxima de 27 °C y una mínima que rondará los 14 °C. Además, considera que el viento tendrá rachas de hasta 40 km/h, por lo que es importante mantenerse alerta ante cualquier cambio en el estado del tiempo. Te recomendamos tomar precauciones al salir, especialmente si te encuentras en el oeste o suroeste del Estado de México, donde se prevé la mayor actividad pluvial.

¿A qué hora lloverá muy fuerte en la CDMX hoy 23 de junio 2026?

La mañana de este martes transcurrirá con condiciones estables, con temperaturas que subirán gradualmente desde los 72°F hasta alcanzar los 75°F hacia las 15:00 horas. Durante este periodo, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, permitiendo realizar actividades al aire libre sin mayores contratiempos, aunque se recomienda estar atentos a partir de la media tarde cuando las condiciones empiecen a cambiar.

Te compartimos el #Pronóstico de cielo y #Temperatura para cada una de las regiones en #México. ⬇️ pic.twitter.com/b3qQrwtTB4 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 23, 2026

El panorama se torna crítico al caer la tarde, ya que el riesgo de precipitaciones aumenta drásticamente a partir de las 17:00 horas. El pico de intensidad se registrará entre las 18:00 y las 20:00 horas, donde la probabilidad de lluvia alcanza hasta el 94%.

Si planeas transitar por la ciudad, toma tus precauciones durante este bloque horario, ya que se espera la mayor caída de agua y rachas de viento, condiciones que comenzarán a disminuir gradualmente después de las 22:00 horas.

