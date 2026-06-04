La temporada de lluvias seguirá marcando el clima en la Ciudad de México (CDMX) y de acuerdo con la información oficial de las autoridadesm las preciptaciones se extenderán varios días.

El pronóstico anticipa un periodo prolongado de condiciones de lluvia en la capital, lo que podría generar encharcamientos y afectaciones en la movilidad y cambios en las condiciones del tiempo.

Este es el periodo en que continuarán las lluvias en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se espera un temporal de lluvias en la CDMX del miércoles 3 de junio al viernes 12 de junio de 2026.

En su reporte, alertó que se prevé un periodo de lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de vientos.

¿Qué medidas recomienda Protección Civil para evitar riesgos?

Estos próximos días el calor seguirá presente en la CDMX y las temperaturas serán de 22 a 25 °C, sin embargo, debido a la presencia de lluvias fuertes, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones a la población tales como:



Retirar basura de coladeras

Esta medida busca que el sistema de agua en la capital no se vea afectado y así no causar obstrucciones a las tuberías para que el agua no se estanque y así prevenir inundaciones



Evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua

Caminar sobre calles y avenidas en estas condiciones podría ser peligroso, pues la ciudadanía está expuesta a sufrir accidentes



Evitar refugiarte bajo árboles o estructuras

La fuerza del viento y los rayos serían un escenario peligroso ante una tormenta eléctrica



Usar impermeables o paraguas

#AvisoEspecial por temporal de lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 3 de junio al viernes 12 de junio.



Se prevé un periodo de #lluvias fuertes a muy fuertes, las cuales podrían estar acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #vientos cercanas a… pic.twitter.com/wOh3Z1E570 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 3, 2026

Lo que debes hacer ante la caída de granizo por lluvias en CDMX

Debido a la presencia de fuertes lluvias con posible caída de granizo en la CDMX, Protección Civil emitió recomendaciones sobre qué hacer en una situación como esta.