Olas de frío llegan a la CDMX; estas son las alcaldías donde el termómetro bajará hasta los 2 grados

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para un descenso significativo de temperatura debido a la llegada al frente frío que afectarán distintas alcaldías de la capital.

El ambiente frío provocará que el termómetro descienda hasta los 2 grados en algunas alcaldías. Las autoridades activan la Alerta Amarilla y Naranja.

Alcaldías con bajas temperaturas en fin de semana

El frío encendió las alertas en la capital. Ante las bajas temperaturas, las autoridades de la Ciudad de México activaron la Alerta Amarilla en cinco alcaldías, donde se prevén condiciones de frío intenso durante las próximas horas.



Álvaro Obregón

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

El frío extremo elevó el nivel de alerta en la Ciudad de México. Debido a temperaturas aún más bajas, autoridades capitalinas activaron la Alerta Naranja en una alcaldía, donde se prevé un descenso más severo del termómetro.

Esta medida advierte sobre un mayor riesgo para la población ante las condiciones climatológicas adversas.



Tlalpan

⚠️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y la mañana del sábado 10/01/2026 en @TlalpanAl.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/JCdBrRJRjz — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

¿De qué trata el "Método de la Cebolla"?

Las autoridades recomiendan tomar medidas preventivas para proteger la salud y reducir riesgos, especialmente durante la noche y madrugada.

Una de las principales sugerencias es vestirse con el “método de la cebolla”, que consiste en usar varias capas de ropa en lugar de una sola prenda gruesa.

Esta técnica permite conservar mejor el calor corporal y adaptarse fácilmente a los cambios de temperatura según el lugar donde se encuentre la persona.

La primera capa debe ser ropa interior térmica, cuya función principal es mantener el cuerpo seco. Cuando la humedad se queda en la piel y se enfría, puede provocar sensación de frío y aumentar el riesgo de enfermedades respiratorias. Por ello, es importante que esta capa absorba el sudor y ayude a conservar el calor.

🧥 Ante las alertas de temperaturas bajas, ten presente el "Método de la Cebolla" para prevenir enfermedades respiratorias.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NY41hDquH6 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 9, 2026

La segunda capa debe estar compuesta por ropa transpirable, diseñada para retener el calor corporal y permitir que la humedad se libere hacia el exterior, manteniendo secas las prendas internas. Esto ayuda a regular la temperatura del cuerpo y evita la pérdida rápida de calor.

Finalmente, la tercera capa debe incluir prendas impermeables, que protejan de factores externos como el viento, la lluvia o el aguanieve.

Esta barrera es clave para evitar que el frío penetre directamente y para conservar el calor generado por las capas interiores.