¡La CDMX se congelará! Alertan por bajas temperaturas este fin de semana; prevén frío del 16 al 19 de octubre

¡Saca la chamarra! La CDMX se prepara para varios días de frío, lluvias y fuertes rachas de viento. Una alerta meteorológica extendida, vigente del viernes 16 al lunes 19 de octubre, advierte sobre el descenso de temperaturas por la combinación del frente frío número 2, su masa de aire polar y otros sistemas que modificarán las condiciones del clima en la capital.

Las mañanas y madrugadas serán las más frías, especialmente en las zonas altas del sur y poniente, donde el termómetro podría bajar hasta los 4 grados Celsius. El momento de mayor descenso se espera durante la madrugada del domingo, mientras que el sábado tendrá una de las tardes menos cálidas del periodo.

¿Cuándo hará más frío en la CDMX?

Prepara la ropa abrigadora porque el frío se sentirá principalmente durante las primeras horas del día; de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), las temperaturas mínimas de entre 4 y 7 grados Celsius se esperan en las zonas altas del sur y poniente de la ciudad.

Aunque por las tardes el ambiente será de fresco a templado, el sábado se prevé la temperatura máxima más baja del periodo; por ello, las condiciones podrían cambiar considerablemente entre la mañana y la tarde.

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¿Qué temperaturas se esperan en la Ciudad de México?

El aviso especial contempla máximas generales de entre 16 y 21 grados Celsius durante el periodo de alerta. Para el sábado 17 de octubre, el pronóstico específico estima una temperatura mínima de 11 a 13 grados y una máxima de 18 a 20 grados.

Estos valores corresponden al pronóstico general para la capital, mientras que el rango de 4 a 7 grados se refiere a las zonas altas del sur y poniente, donde se esperan las condiciones más frías.

¿También habrá lluvias y fuertes vientos?

El descenso térmico no llegará solo. La CDMX tendrá lluvias fuertes durante la noche del viernes y la madrugada del sábado; después continuará la posibilidad de precipitaciones y chubascos.

A esto se sumarán rachas de viento que podrían superar los 50 kilómetros por hora entre la noche del viernes y el sábado. La combinación de lluvia, viento y temperaturas bajas hará necesario tomar precauciones al salir de casa.

El frente frío número 2 y la masa de aire polar asociada también favorecerán cambios en las condiciones meteorológicas de otras regiones del país; en la capital, las autoridades mantendrán el seguimiento de los pronósticos durante los días contemplados en el aviso.