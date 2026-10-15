¿Cuándo bajarán las temperaturas en México? El frente frío 2 se intensificará a partir de este día

¡Ya no solo es por la tormenta tropical “Trudy”! México volverá a registrar lluvias intensas y una baja en las temperaturas debido a que el frente frío 2 se intensificará con la llegada de la masa de aire polar.

Sus efectos se empezarán a sentir con fuerza en distintas regiones del país, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Qué día se sentirán con más fuerza los efectos del frente frío 2 en México?

El sistema frontal avanza sobre el noroeste del país, en interacción con una vaguada en altura, con la corriente en chorro subtropical y una línea seca; fenómenos que en conjunto ocasionarán lluvias intensas en todo el norte del país, además de fuertes vientos.

A esto se suma que, el frente frío interactuará con una masa de aire polar que favorecerá condiciones adversas en el norte, noreste, oriente y sureste del país.

Según el reporte de Conagua, sus efectos se presentarán en distintas etapas, aunque partir del viernes 16 de octubre se prevé un incremento importante en las lluvias, especialmente en la Huasteca.

⛈️💨 El #FrenteFrío número 2 y una línea seca ocasionarán durante este día y mañana jueves, #Lluvias intensas #DescargasEléctricas, #Granizo y #Rachas fuertes de #Viento, en regiones de #Chihuahua y #Coahuila. ⚠️ Pero no hay que bajar la guardia ya que se prevé que a partir del viernes las lluvias se intensifiquen a torrenciales, principalmente en la región de la #Huasteca, por lo que sigue los avisos del #SMNmx y atiende las indicaciones de Protección Civil. Más información en este aviso especial ⬇️ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

¿Bajarán las temperaturas por el frente frío número 2?

El reporte meteorológico también prevé un descenso marcado en las temperaturas en los estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente de México.

Entre los estados que se mantienen en alerta son:

Mesa del Norte



Chihuahua

Coahuila

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Tamaulipas y Nuevo León, en parte

Aguascalientes

Mesa Central



Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México

Partes de Zacatecas

San Luis Potosí

Oriente de México



Tamaulipas

Nuevo León, en su porción oriental

Veracruz

Puebla

Tlaxcala

Hidalgo, en su parte oriental

Tabasco

Es importante aclarar que las temperaturas podrían descender durante las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas altas y montañosas. Sin embargo, a lo largo del día podrían registrarse temperaturas elevadas, que volverían a bajar durante la noche y la madrugada.

Fechas clave del Frente frío 2 en México

Jueves 15 de octubre: El sistema frontal continuará su camino en el norte del país, empezando a generar precipitaciones considerables.

El sistema frontal continuará su camino en el norte del país, empezando a generar precipitaciones considerables. Viernes 16 de octubr e: Aumentará la probabilidad de lluvias, principalmente en la Huasteca.

e: Aumentará la probabilidad de lluvias, principalmente en la Huasteca. Fin de semana: Los efectos de la masa de aire polar se extenderán hacia otras regiones, con un evento de norte

Alerta en México por el ciclón “Trudy”: de tormenta tropical a huracán

Aunque por el momento, la tormenta tropical “Trudy” no genera efectos importantes en México, una vez que alcance la categoría de huracán y se aproxime a costas nacionales, se esperan lluvias importantes.

La atención se mantiene en Oaxaca, Guerrero, además de chubascos en la península de Yucatán, mientras el centro de “Trudy” se acerque a la costa del suroeste de México.