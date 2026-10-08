“Buscamos por amor": Ceci Flores y Milagros de Jesús reciben certificación oficial para la búsqueda de desaparecidos

Ceci Flores y Milagros de Jesús Valenzuela Flores se convirtieron en las primeras familiares de personas desaparecidas en México en certificarse bajo el Estándar de Competencia EC1542 “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas” del CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales).

El documento reconoce e institucionaliza la experiencia, herramientas y metodología que han desarrollado en labores de búsqueda de sus desaparecidos.

La búsqueda de personas desaparecidas en México dio un nuevo paso con la certificación de dos familiares que han participado directamente en estas labores.

Ceci Flores y la certificación oficial para la búsqueda de desaparecidos

De acuerdo con la publicación de Ceci Flores, este proceso busca reconocer formalmente los conocimientos, herramientas y metodología que las familias han desarrollado durante sus labores de búsqueda.

“A lo largo de los años, las madres buscadoras hemos aprendido a buscar mientras buscamos. Hemos recorrido desiertos, montes, caminos y fosas; lugares que jamás imaginamos pisar. Lo hacemos por un amor incondicional, por la necesidad de dar respuestas y porque, ante la ausencia de un hijo, el corazón de una madre sencillamente no puede quedarse quieto”, mencionó Ceci Flores en sus cuentas de redes sociales.

Además, mencionó que el certificado significa reconocer que las familias han construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Hoy puede comenzar a cambiar la historia de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en México. A lo largo de los años, las madres buscadoras hemos aprendido a buscar mientras buscamos. Hemos recorrido desiertos, montes, caminos y fosas; lugares que jamás imaginamos pisar. Lo hacemos por un amor incondicional, por la necesidad de dar respuestas y porque, ante la ausencia de un hijo, el corazón de una madre sencillamente no puede quedarse quieto. Hoy damos un paso que puede marcar un antes y un después. Por primera vez, una madre buscadora y una hermana buscadora /familiares en México han logrado certificarse bajo el Estándar de Competencia EC1542 “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas” del CONOCER. Esto significa mucho más que recibir un documento. Significa reconocer que las familias también hemos construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de nuestros desaparecidos. Significa transformar años de caminar, aprender y luchar en competencias que pueden ser evaluadas y reconocidas formalmente. Y queremos que estas dos primeras certificaciones sean solamente el comienzo. Queremos que más madres, padres, hermanas, hermanos, esposas, hijos y familiares buscadores de todo México tengan la oportunidad de capacitarse, profesionalizar sus conocimientos y, cuando cumplan con los requisitos correspondientes, certificarse. Porque buscamos por amor, pero también podemos buscar con preparación, metodología, conocimiento y herramientas. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo de siempre: Encontrarlos. Agradecemos profundamente al Lic. Salomón Ceballos Ochoa, Director General del Instituto Estatal de Capacitación (IECA) y Titular de la Entidad de Certificación y Evaluación IECA-CONOCER del Estado de Guanajuato, por abrir las puertas y respaldar este esfuerzo. Asimismo, nuestro reconocimiento al Lic. Fernando Ramírez Mendoza, CEO de Forensic and Legal y Líder Evaluador, por acompañar y apoyar este proceso de capacitación, evaluación y certificación de las madres buscadoras. Hoy son dos. Mañana queremos que sean decenas, cientos y miles de familias buscadoras capacitadas y certificadas en todo México. No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponde al Estado. Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer: buscar a sus hijos. Por nuestros desaparecidos. Por quienes todavía esperan regresar a casa. Por las familias que no han dejado de buscar. Hoy abrimos un nuevo camino en la búsqueda de personas en México. #MadresBuscadoras #PersonasDesaparecidas #HastaEncontrarlos #BúsquedaDePersonas #EC1542 #CONOCER #IECA #ForensicAndLegal — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) October 7, 2026

Ceci Flores agradeció al Lic. Salomón Ceballos Ochoa, Director General del Instituto de Capacitación (IECA) y Titular de la Entidad de Certificación y Evaluación IECA-CONOCER.

"Mañana queremos que sean decenas, cientos y miles de familias buscadoras capacitadas y certificadas en todo México. No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponde al Estado. Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer", se lee en su publicación.

Para las familias que continúan buscando a sus seres queridos, este paso representa el reconocimiento formal de conocimientos adquiridos a partir de la experiencia y de una necesidad que permanece vigente: contar con más herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas.

