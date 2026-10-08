Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

“Buscamos por amor": Ceci Flores y Milagros de Jesús reciben certificación oficial para la búsqueda de desaparecidos

Ceci Flores y Milagros de Jesús se convirtieron en las primeras familiares de desaparecidos en México en certificarse bajo el estándar de competencia EC1542.

Ceci Flores y Milagros de Jesús reciben certificación oficial para la buscar desaparecidos en México
Ceci Flores y Milagros de Jesús reciben certificación oficial para la buscar desaparecidos en México|Especial

Escrito por: Alejandra Gómez

Ceci Flores y Milagros de Jesús Valenzuela Flores se convirtieron en las primeras familiares de personas desaparecidas en México en certificarse bajo el Estándar de Competencia EC1542 “Búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas” del CONOCER (Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales).

El documento reconoce e institucionaliza la experiencia, herramientas y metodología que han desarrollado en labores de búsqueda de sus desaparecidos.

La búsqueda de personas desaparecidas en México dio un nuevo paso con la certificación de dos familiares que han participado directamente en estas labores.

Ceci Flores y la certificación oficial para la búsqueda de desaparecidos

De acuerdo con la publicación de Ceci Flores, este proceso busca reconocer formalmente los conocimientos, herramientas y metodología que las familias han desarrollado durante sus labores de búsqueda.

“A lo largo de los años, las madres buscadoras hemos aprendido a buscar mientras buscamos. Hemos recorrido desiertos, montes, caminos y fosas; lugares que jamás imaginamos pisar. Lo hacemos por un amor incondicional, por la necesidad de dar respuestas y porque, ante la ausencia de un hijo, el corazón de una madre sencillamente no puede quedarse quieto”, mencionó Ceci Flores en sus cuentas de redes sociales.

Además, mencionó que el certificado significa reconocer que las familias han construido conocimiento, experiencia y capacidades en la búsqueda de las personas desaparecidas.

Ceci Flores agradeció al Lic. Salomón Ceballos Ochoa, Director General del Instituto de Capacitación (IECA) y Titular de la Entidad de Certificación y Evaluación IECA-CONOCER.

"Mañana queremos que sean decenas, cientos y miles de familias buscadoras capacitadas y certificadas en todo México. No queremos sustituir a las autoridades ni asumir una responsabilidad que corresponde al Estado. Queremos tener más herramientas para hacer aquello que ninguna madre debería tener que aprender a hacer", se lee en su publicación.

Para las familias que continúan buscando a sus seres queridos, este paso representa el reconocimiento formal de conocimientos adquiridos a partir de la experiencia y de una necesidad que permanece vigente: contar con más herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas.

Tags relacionados
Personas desaparecidas