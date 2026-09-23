VIDEO: Ceci Flores arremete contra Ernestina Godoy: “¿Qué le cuesta dar la cara a las madres buscadoras?”

La madre buscadora Ceci Flores lanzó un llamado a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para que atienda a las familias que permanecen afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en espera de presentar sus peticiones relacionadas con personas desaparecidas.

A través de un video difundido en su cuenta de X, Flores expresó su respaldo a las mujeres que se encuentran en el exterior de la Fiscalía y cuestionó directamente a Godoy por no recibirlas.

“Ernestina Godoy, ¿qué les cuesta salir y dar la cara a las madres?”, reclamó la activista durante el mensaje. También pidió que las mujeres sean recibidas, escuchadas y que sus solicitudes sean atendidas por las autoridades.

“No están pidiendo favores”, reclama Ceci Flores

En la publicación que acompañó el video, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora señaló que las familias que permanecen afuera de la Fiscalía no están solicitando privilegios, sino que exigen que se respeten sus derechos y que las autoridades den seguimiento a sus casos.

“No están pidiendo favores ni nada fuera de la ley; están exigiendo que se respeten sus derechos”, escribió Flores.

Además, en el video, Ceci Flores insistió en su cuestionamiento hacia Ernestina Godoy y preguntó qué impide que la fiscal salga a encontrarse directamente con las madres buscadoras.

La activista pidió que las mujeres sean recibidas en las instalaciones de la Fiscalía, que se conozcan sus casos y que las autoridades trabajen en las investigaciones relacionadas con sus familiares desaparecidos.

“Escuchen a las familias, atiéndanlas y resuelvan. No queremos obstáculos, queremos justicia y respuestas”, señaló en su publicación.

Señora Presidenta, señora Fiscal:



Les pedimos que no sean inhumanas. Afuera de la Fiscalía hay familias buscadoras esperando que atiendan sus peticiones. No están pidiendo favores ni nada fuera de la ley; están exigiendo que se respeten sus derechos.



Ya es demasiado doloroso… pic.twitter.com/xeCTJmzmcp — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) September 22, 2026

Madres buscadoras permanecen afuera de la FGR

De acuerdo con reportes publicados sobre la protesta, integrantes de distintos colectivos de madres buscadoras permanecen desde el 9 de septiembre afuera de las instalaciones de la FGR para exigir atención a sus denuncias y plantear sus demandas relacionadas con la búsqueda de sus familiares desaparecidos.

En este contexto, Ceci Flores manifestó su solidaridad con las mujeres y lamentó no poder acompañarlas físicamente. Sin embargo, afirmó que comprende el dolor que enfrentan debido a su propia experiencia en la búsqueda de sus hijos.