¿Estás en la lista negra? Celulares que dejarán de tener WhatsApp en febrero 2026; lista completa

Las actualizaciones de WhatsApp, la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, generan cambios en la aplicación, que podrían ya no ser compatibles con algunos celulares, pero ¿qué dispositivos podrían quedarse sin la plataforma de mensajería?

¿Qué celulares se quedarán sin WhatsApp en febrero 2026?

¿Sigues siendo compatible? Esta es la lista de celulares Android y iPhone que podrían quedarse sin WhatsApp durante febrero 2025.

ANDROID



Samsung - Samsung Galaxy S4 mini y Samsung Galxy S3.

Sony - Sony Xperia M.

LG - LG Optimus L7 II

Huawei - Huawei Ascend G510.

HTC - HTC Desire 500

Motorola - Motorola Moto E (1ra generación)

Para no perder WhatsApp, los dispositivos Android deben contar con la actualización "Android 5.0" o versiones posteriores.

IOS



iPhone 6

iPhone 6 Plus

Los dispositivos de Apple deberán contar con iOS 15.1 o versiones posteriores para poder seguir con las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

Por esta razón WhatsApp dejará de funcionar en algunos celulares

En cada actualización de WhatsApp, la plataforma de mensajera incorpora herramientas avanzadas que requieren una mayor capacidad de hardware, las cuales dejan de ser compatibles con algunos celulares debido a su antigüedad.

Además, como una forma de priorizar la seguridad , Meta, empresa de tecnología estadounidense, va eliminando dispositivos de su lista, garantizando a las y los usuarios que siguen activos cuenten con un nivel de protección más elevado contra los ciberataques y otros riesgos.

¿Qué hacer si mi celular se queda sin WhatsApp?

¡No entres en pánico! Si tu Androd o iPhone, está en la lista de los celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de diciembre 2025, lo primero que debes hacer es actualizar la aplicación de Meta; sin embargo, si tu celular deja de ser compatible con estas versiones, lo único que queda es quedarse sin las actualizaciones de la plataforma de mensajería.

El estar en la lista negra, no significa que te perderás WhatsApp para siempre o que la aplicación se eliminará de tus dispositivos, sino que tu dispositivo ya NO recibirá las actualizaciones de la plataforma, por lo que ya no tendrás acceso a las nuevas funciones; sin embargo, la aplicación seguirá en los dispositivos de los celulares que están en la lista negra.