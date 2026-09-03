Notas
-
Alertan por estafa: foto de una sola visualización en WhatsApp
Una nueva estafa surgió en WhatsApp y tiene que ver con las imágenes de una sola visualización; así es el modus operandi que ahora siguen para extorsionarte.
-
Dile adiós al dar tu número de teléfono: Todo lo que debes saber sobre el ‘nombre de usuario’ en WhatsApp
El nombre de usuario en WhatsApp, la nueva herramienta de WhatsApp, permite a los usuarios chatear con otras personas sin dar su número de teléfono.
-
Cuenta en revisión: el fraude de WhatsApp que pone en alerta a autoridades de Jalisco; así funciona
Conoce qué significa el aviso de cuenta en revisión en WhatsApp y cómo evitar caer en estafas tras la alerta emitida por la Policía Cibernética de Jalisco.
-
¿Tu celular se queda sin mensajes y llamadas? Por esta razón podrías perder WhatsApp en agosto; lista de dispositivos afectados
Se revelan los celulares que podrían quedarse sin WhatsApp a partir del mes de agosto 2026 debido a ciertos cambios en la plataforma de mensajería de Meta.
-
WhatsApp Web estrena llamadas y videollamadas sin descargar apps; estas son las nuevas funciones gratis
WhatsApp Web al fin lanza llamadas y videollamadas ilimitadas, gratuitas y con nuevas funciones que podrás usar desde tu navegador sin necesidad de la app.
-
¿No recibes los mensajes de tu ex? Así puedes saber si fuiste bloqueado en WhatsApp
Existen algunos trucos para verificar si fuiste bloqueado por otra persona en WhatsApp; te compartimos el paso a paso para poder revisarlo en la plataforma.