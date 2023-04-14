¡Hay chamba en el Tren Maya! Pagan hasta 25 mil pesos y algunas vacantes solo piden primaria

El Portal de la Secretaría del Trabajo publicó nuevas vacantes de empleo para laborar en las obras del Tren Maya, transporte ferroviario que busca conectar a la península de Yucatán en México, ¿y lo mejor? No importa la escolaridad; estos son los requisitos para aplicar al puesto.

Las vacantes se encuentran disponibles a través del Portal de la Secretaría del Trabajo y además de un cambio de locación a la Rivera Maya, promete un atractivo sueldo de hasta 25 mil pesos al mes.

Si estás interesado en aplicar a las vacantes, a continuación, enlistamos los requisitos, así como la manera de hacer el proceso de postulación, los cargos que se ofertan y la documentación que cada candidato deberá presentar en tiempo y forma.

¿Qué vacantes oferta el Tren Maya? Estos son los salarios por empleo

En total, el Tren Maya ofertó 5 nuevas vacantes de empleo, que van desde los 12 mil hasta los 25 mil pesos mensuales. En cada una de las oportunidades de trabajo se enlista tanto ubicación como escolaridad y las principales tareas a realizar.

1. Ayudante general



Salario mensual: 10 mil pesos

Ubicación: Izamal, Yucatán

Tareas a realizar: Acarreo de material, actividades de señalización y apoyo en líneas de producción

Escolaridad: No especifica

Experiencia: No necesaria

Edad de 20 a 50 años

Fecha límite de postulación: 30 de junio de 2023

2. Brechero



Salario mensual: 12 mil pesos

Ubicación: Othón P. Blanco, Quintana Roo

Tareas a ejecutar: Poda de árboles, maleza y limpieza de caminos donde transitará el tren

Escolaridad: No especifica

Edad de 20 a 50 años

Experiencia: Jardinería

Fecha límite de postulación: 30 de abril de 2023

¡Nuevas oportunidades labores en el Tren Maya! Algunas vacantes solo piden primaria

|Facebook/Tren Maya

3. Checador



Salario mensual: 12 mil 400 pesos

Ubicación: Othón P. Blanco, Quintana Roo

Tareas a efectuar: conteo de camiones, maquinaria, control de entradas y salidas, así como el registro de horarios y llenado de reportes.

Escolaridad: Secundaria

Edad: de 20 a 50 años

Fecha límite de postulación hasta el 30 de abril

4. Electromecánico



Salario mensual: 17 mil pesos

Ubicación: Campeche

Tareas a realizar: Manejo de sistema de baja, media y alta tensión

Escolaridad: Carrera técnica en el área

Edad de 20 a 50 años

Fecha límite de postulación: 15 de abril de 2023

5. Supervisor



Salario mensual: 25 mil pesos

Ubicación: Campeche

Tareas a realizar: Manejo de proyectos de infraestructura, mecánica y manejo de cuadrilla de personal de campo

Escolaridad: No especifica

Edad de 20 a 50 años

Experiencia: En el área de supervisión de infraestructura

Fecha de postulación hasta el 15 de abril de 2023

¿Cómo postularse a las vacantes del Tren Maya?

¿Estás interesado en postularse a la vacante? Para iniciar el proceso solo debes efectuar tu registro en el Sistema Nacional del Empleo, dando clic en esta liga. Una vez que el perfil se encuentra activo, podrás continuar con cada una de las etapas de reclutamiento.

¿Problemas con el navegador web? No te preocupes porque el Portal de la Secretaría del Trabajo, pone a disposición de los interesando un número telefónico o correo electrónico (jose.balam@ica.mx) para continuar el proceso.

¡Tómalo en cuenta antes de comenzar tu registro! El requisito más importante para este tipo de vacantes es que el candidato se encuentre acostumbrado a realizar esfuerzos físicos.

