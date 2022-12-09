¡Atención chaparritos! El “Complejo de Napoleón” sí existe

Un estudio realizado en la Universidad de Wrocław en Polonia, reveló que el "síndrome del hombre bajo" o "Complejo de Napoleón" es real, considerando el impacto psicológico de la estatura en los hombres, especialmente si es "baja" en comparación con los parámetros habituales de belleza.

El estudio acepta que si bien el tema es completamente cultural, sí indica que en los hombres existe un vínculo entre la insatisfacción con la altura y problemas de personalidad, como la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo.

Según Monika Kozlowska, investigadora de la Universidad de Wrocław en Polonia, el patriarcado tiene un rol importante en el llamado "Complejo de Napoleón"; y es que si bien afecta principalmente a las mujeres, también lo hace con los hombres; no solo por los roles asociados al género, sino también por ciertos preconceptos culturales, como el hecho de que estéticamente es más conveniente que sean "mas altos" que ellas, que sus parejas.

Kozłowska asegura que el estudio también confirma la existencia de un nexo científico, siendo que los hombres más bajos "tienden a mostrar tendencias más narcisistas" con el fin de "parecer más poderosos".

Monika Kozlowska / Investigadora de la Universidad de Wrocław:

Cuando las personas no pueden ser físicamente formidables, pueden volverse psicológicamente formidables en su lugar. Las personas más bajas con rasgos como la psicopatía pueden usarlos para exigir respeto, imponer costos a los demás e impresionar a las parejas románticas”.

Un empleado-residente de la comunidad y parque temático Imperio de los Enanos, en China, posa frente a una de las casas que son al mismo tiempo habitación y atractivo turístico. (Barcroft Media/Getty Images)

Las personas más bajas son más narcisistas; afirma estudio

La investigadora a cargo del estudio publicado en la revista de Elsevier Personality and Individual Differences explica que el nombre del "Complejo de Napoleón", viene del emperador francés Napoleón Bonaparte que según dicen, tenía un complejo y mentía acerca de su estatura real; y todo porque esta era motivo de burla por parte de los periódicos de la época.

"Aparentar ser más poderosos puede, a su vez, hacer que otras personas los perciban como más altos de lo que realmente son", agregó Kozlowska.

367 hombres y mujeres participaron en la muestra, a todos se les preguntó qué tan de acuerdo estaban con frases como "Tiendo a manipular a otros para salirme con la mía".

A partir de las respuestas, se les dio una puntuación que indicaba con qué fuerza demostraban psicopatía, narcisismo y maquiavelismo. Además, se les pidió que indicaran su altura y qué tan satisfechos estaban con ella.

Los resultados mostraron que los participantes más bajos de ambos sexos y que deseaban ser más altos tendían a obtener una puntuación más alta en los tres rasgos de la llamada "tríada oscura" de la personalidad.