“Fascinante y aterrador”: Primera Ministra de Dinamarca emite discurso escrito con ayuda de ChatGPT

La Primera Ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, pronunció un discurso que había sido escrito en parte por la plataforma de Inteligencia Artificial ChatGPT, el cual emitió ante el Parlamento de dicha nación.

“Lo que acabo de leer no fue escrito por mí o por ningún ser humano”, admitió la dirigente después de pronunciar la primera parte de su mensaje. “Aunque no siempre fue preciso sobre los detalles del programa de trabajo del gobierno o sobre puntuación, las capacidades (de ChatGPT) son a la vez fascinantes y aterradoras”, consideró la líder del país nórdico.

ChatGPT alcanzó la cifra de 100 millones de usuarios en todo el mundo a tan sólo dos meses de haber sido lanzado en noviembre de 2022. Esta plataforma genera respuestas en texto de acuerdo a las instrucciones que ingresen las personas.

Algunos expertos han detonado las alertas ante este tipo de servicios de Inteligencia Artificial, al señalar los textos que simulan ser respuestas humanas, con lo cual podrían sustituir algunos trabajos.

ChatGPT amenaza con la “extinción” de la humanidad

Diversos especialistas e incluso el creador de ChatGPT emitieron una carta pública este martes 30 de mayo de 2023, en la cual piden reducir el riesgo de la Inteligencia Artificial (IA) que puede poner en riesgo la existencia de la humanidad.

“Mitigar el riesgo de extinción por la Inteligencia Artificial debería ser una prioridad global de la misma forma que otros riesgos a la sociedad como las pandemias y la guerra nuclear”, sentencia el escrito.

Entre las personas que firman esta carta están Sam Altman, CEO de OpenAI, desarrolladora de ChatGPT, Demis Hasabis, CEO de Google DeepMind, un servicio enfocado en Inteligencia Artificial desarrollado por Alphabet, así como otros académicos y especialistas en esta rama.

Este llamado tiene el objetivo de “abrir la discusión” y hacer del conocimiento público que un gran número de expertos y figuras públicas de tomar en serio algunos de los más graves riesgos que encarna la Inteligencia Artificial, señala el Centro por la Seguridad de la IA, en su mensaje emitido ayer.

Cabe recordar que apenas en marzo pasado, diversos especialistas como Steve Wozniak, cofundador de Apple, y Elon Musk, CEO de Tesla y Twitter, formaron parte de otra carta abierta para pedir un cese a los entrenamientos de AI al menos durante seis meses, ya que cuestionaban que ello podía llevar a la pérdida del control de la civilización.

