Revelan chats de “Alito” Moreno en contra de Osorio Chong y Sauri

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, reveló en su programa Martes de Jaguar, chats presuntamente de Alejandro "Alito" Moreno, presidente nacional del PRI, en contra del senador Miguel Ángel Osorio Chong y la exlíder priista, Dulce María Sauri, entre otros priistas.

En redes sociales, Sansores dio a conocer una serie de conversaciones de "Alito" Moreno en el que busca hacer entrevistas a modo.

En los chats de WhatsApp, aseguró que Miguel Ángel Osorio Chong y Dulce María Sauri buscan afectar las candidaturas de 2021 en Yucatán al no hacer alianza con el PRD para vencer al PAN.

"Oye y lo de Yucatán es increíble que quiera dividir la bancada priísta para hacerle el favor al gobernador panista, que lo único que hace es rompernos la madre en Yucatán y con el que vamos a competir en el 2021”, reclama “Alito” Moreno a su interlocutor.

“Alito” Moreno arremete contra Sauri y otros priistas

En los chats, que datan de 2020, "Alito" Moreno acusa a Osorio Chong y Sauri de "ponerse de tapete" con el entonces gobernador de Yucatán y de "chingar" las candidaturas "como siempre".

"Simple y sencillamente es darle dinero para que nos rompa la madre en el 21 y el gordo se cree muy inteligente aprovechando eso por un lado con el gobierno federal una relación y otra a nivel local, donde vamos a pelear por la gubernatura", indicó.

El líder nacional priista aseguró que sus compañeros de bancada le "hicieron un favor" al PAN, ya que no hizo alianza para poder ganar las diputaciones y presidencias municipales.

"Ya los conoces, pero pues hay que tratar de cambiar las cosas. Siempre en el partido son los mismos y así no podemos avanzar. Si el gobernador y el PAN constituyen y acuerdan y vemos cosas en común que beneficien a ambos y a la gente le damos p ara adelante, ¿pero así cómo?, son una bola de traidores", escribió "Alito" Moreno.