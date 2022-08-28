Checo Pérez se lleva el segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica

Este domingo 28 de agosto, Segio 'Checo' Pérez subió al podio en segundo lugar en el Gran Premio de Bélgica; con este resultado, el piloto mexicano suma 22 podios en la Fórmula 1.

Luego de salir en el lugar 14, el primer puesto se lo llevó el líder del campeonato, Max Verstappen, con el que la casa de Red Bull alcanzó el doblete. Carlos Sainz, de Ferrari, llegó en tercer lugar.

Checo Pérez fue el piloto más rápido en los entrenamientos

Cabe señalar que el Checo Pérez fue el piloto más rápido durante los entrenamientos de este sábado, un día antes de que se celebrara el Gran Premio de Bélgica.

Este sábado, superó incluso a Verstappen, quién fue colocado en las últimas posiciones por sanciones relacionadas a la unidad y caja de cambios.