El tapatío Sergio ‘Checo’ Pérez gana el Gran Premio de Mónaco, es el primer mexicano y el quinto latinoamericano en conquistar esta pista; cabe señalar que es su tercera victoria en la Fórmula 1.

Tras el piloto mexicano, el español Carlos Sainz de Ferrari quedó en segundo lugar; por detrás Max Verstappen, su compañero de Red Bull.

El Himno Nacional de Mexicano sonó en el podio para celebrar el triunfo del Checo Pérez.

🔴#ÚLTIMAHORA ¡GANÓ @SChecoPerez! ¡GANÓ EN MÓNACO! ¡VIVA MÉXICO! 🇲🇽



Nos prometiste una gran carrera en #MonacoGP y te convertiste en el más grande de la historia del automovilismo mexicano. pic.twitter.com/gKWt6cvQXq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2022

Checo Pérez recibe felicitaciones por su vitoria en el Gran Premio de Mónaco

Tras su victoria, la cuenta oficial de la Fórmula 1 celebró al Checo Pérez compartiendo fotos y momentos de su carrera.

'Es un sueño hecho realidad. Un día importante para mi y para mi país', declaró Pérez para la F1.

Por su parte, Red Bull también celebró el tercer triunfo del tapatío en sus redes sociales, haciendo énfasis en el casco que portó en honor al piloto e ícono mexicano Pedro Rodríguez, el cual porta la leyenda 'Gracias Pedro'.

Cabe señalar que dicho piloto, junto con el Checo, han sido los únicos mexicanos en subir al podio de la F1.

Asimismo, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, publicó un mensaje a través de su cuenta de Twitter, felicitando al Checo Pérez.

Expresó estar emocionada por ver la bandera mexicana hondear en Mónaco.

¡Muchas felicidades a @SChecoPerez por esta victoria! Es una gran emoción ver nuestra bandera en alto en el #GranPremiodeMónaco 🇲🇽🏎️🏁 — Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) May 29, 2022

De igual forma, el canciller Marcelo Ebrard publicó un mensaje para Pérez.

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