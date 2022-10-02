Checo Pérez llega en primer lugar en el Gran Premio de Singapur

El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez conquistó el Gran Premio de Singapur, quedando en primer lugar, luego de que la carrera se retrasara una hora debido al mal clima que provocó la inundación de varias zonas de la pista.

El segundo lugar se lo llevó el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, quién quedó detrás del 'Checo' por siete segundos.

Por su parte, su compañero de Red Bull, Max Verstappen no logró escalar posiciones, llegando en séptima posición.

¡Lo hizo otra vez! 🇲🇽@SChecoPerez pone el nombre de México en alto y triunfa en el #GPSingapur #F1 🏎🇸🇬 pic.twitter.com/K2A5Q2O5gQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 2, 2022

Checo será investigado y podría ser penalizado

Debido a un incidente con el Safety Car, Checo Pérez podría ser penalizado, así lo informó la Fórmula 1 en medio del Gran Premio de Singapur.

La falta habría ocurrido en la vuelta 37, luego de que el Yuki Tsunoda tuvo un accidente. Al entrar el Safety Car a la pista, el mexicano no mantuvo la distancia correcta con el auto de seguridad, o eso denunció el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton.

En consecuencia, el Checo será investigado; de comprobarse que incumplió con la norma, recibirá una penalización.

'Pérez está ampliando su ventaja al frente PERO será investigado por un incidente anterior con el Safety Car después de la carrera', dijo la F1 a través de su cuenta de Twitter.