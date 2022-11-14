Checo Pérez reveló que mantendrá oculta su polémica con Max Verstappen

El pasado domingo la Fórmula 1 vivió un nuevo drama entre compañeros de equipo, pues durante la última vuelta del Gran Premio de Brasil, Max Verstappen, vigente campeón del mundo, ignoró la petición de Red Bull Racing para dejar pasar a Checo Pérez y conseguir más puntos en busca del subcampeonato.

El neerlandés ignoró la orden de su ingeniero Gianpiero Lambiase y desató todo un mar de críticas en su contra, impulsadas en gran parte por sus declaraciones a bordo del auto y la dura respuesta de Sergio, en la que aseguró que Max tiene dos campeonatos gracias a él.

Con esta controversia al rojo vivo, un día después el mexicano salió a sus redes sociales para dar un breve análisis de la carrera a sus seguidores y no pudo evitar hablar del tema, el cual aseguró lo mantendrán guardado ante la opinión pública:

“Qué día el de ayer… Un podium seguro a falta de ritmo se nos complicó todo con el SC. Ahora a enfocarnos en Abu Dhabi”, afirmó de forma escueta el tapatío, para después dedicarle unas líneas a su conflicto con Verstappen.

A falta de una carrera para el final de la temporada, Checo Pérez está empatado con Charles Leclerc en el segundo lugar del Mundial de Pilotos de Fórmula 1|Reuters

“Con Max y el equipo todo se habló ayer y se mantendrá internamente, esto quedó atrás y seguiremos trabajando como el gran equipo que hemos sido hasta ahora”, aseguró el piloto de 32 años, quien busca conseguir un resultado histórico para el automovilismo mexicano este 2022, pero también para Red Bull Racing en la Fórmula 1.

Más allá de las declaraciones ante la prensa inmediatamente después de la carrera, esta fue la primera reacción pública de los dos protagonistas, quienes viven un momento de gran tensión desde entonces y que ha puesto a un gran sector de la afición mexicana en contra de Max Verstappen.

#F1 | @SChecoPerez se mostró molesto con Vestappen, quien no lo dejó pasar en l #GPBrasil a pesar de que él ya no pelaba nada y Checo sí. 🏎️😤https://t.co/49HtMmQeNa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 14, 2022

Christian Horner criticó la actitud de Verstappen con Checo Pérez

El ahora dos veces campeón del mundo no se ha expresado al respecto ante sus seguidores, una costumbre en varios un día después de lo ocurrido, pero se espera que mantenga la línea del equipo sobre la discusión interna que vivieron.

Christian Horner, director de Red Bull Racing, recalcó de forma inmediata que la ideología al interior de la escuderíaes trabajar como equipo y aseguró: “eso es lo que nos ha hecho tener un gran éxito esta temporada”, por lo que dio a entender que llegaron a un acuerdo de forma interna.

Mediante las redes del equipo austriaco, Max mencionó que en Abu Dhabi iba a ayudar a Checo si se presenta el escenario y agregó: “Estamos luchando por el primer y segundo lugar en el Campeonato de Pilotos, así que trabajaremos duro para lograrlo”, sentenció.

