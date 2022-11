Este fin de semana se corrió la penúltima carrera de la temporada en la Fórmula 1 y además de ver el primer triunfo de George Russell en su carrera, el GP de Brasil estuvo protagonizado por el primer gran conflicto de Red Bull entre Checo Pérez y Max Verstappen.

El piloto mexicano se desplomó en la parte final de la carrera debido a problemas con sus neumáticos y de un momento a otro cayó del segundo al séptimo lugar, con su coequipero justo por delante.

Fue en este punto cuando estalló la bomba en la escudería austriaca, pues Max Verstappen desobedeció una orden directa de Christian Horner para cederle su lugar a Sergio Pérez y que sumara más puntos en el Mundial, ya que en este momento se encuentra en plena disputa por el subcampeonato contra el Ferrari de Charles Leclerc.

“¿Por qué no has regresado el lugar a Checo?”, le preguntó Gianpiero Lambiase a Max mediante la comunicación por radio, a lo que el neerlandés respondió: “Ya lo había dicho antes, no me vuelvan a pedir eso a mí. ¿Estamos claros en eso?”.

Ante estas declaraciones de Verstappen de camino a los pits, Sergio accedió a la zona mixta del circuito de Sao Paulo y fue cuestionado sobre sus sensaciones por la actitud de su compañero, momento en el que explotó la cordial relación que llevaban.

“Estoy muy sorprendido, no sé qué pasó, especialmente por todo lo que he hecho por él. No entiendo sus razones. Creo que si tiene dos campeonatos es gracias a mí”, sentenció el mexicano, quien encendió por primera vez ante la prensa una disputa al interior de Red Bull Racing .

En la comunicación por radio rumbo a la zona de boxes tras la carrera, el propio director de la escudería, Christian Horner, se disculpó con Pérez debido a las acciones de Max, pues momentos antes le habían solicitado no defender la posición par que el neerlandés buscara un mejor resultado, algo que tampoco sucedió.

REUTERS Checo Pérez ya tuvo varios gestos de compañerismo con Max Verstappen en el pasado

Esta disculpa fue complementada por otra incendiaria declaración de Checo en el momento, pues luego de agradecer las intenciones de Red Bull Racing con un tinte irónico, mencionó “esto demuestra quién es realmente”, en referencia directa a Max Verstappen.

Al final ambos pilotos tuvieron que discutirlo al interior del equipo y dialogaron como “profesionales”, de acuerdo con Christian Horner, quien afirmó que el objetivo es colocar a Sergio como subcampeón del mundo en la última carrera de Abu Dhabi, por lo que adelantó que si Max puede ayudar, definitivamente lo hará en el último fin de semana.