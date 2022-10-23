Murió Dietrich Mateschitz: ¿De cuánto era la fortuna del dueño de Red Bull?

Dietrich Mateschitz, el multimillonario fundador y propietario de la empresa de bebidas energéticas Red Bull, murió hoy sábado 22 de octubre a los 78 años de edad, informó Fórmula 1.

Mateschitz, situado como uno de los hombres más ricos del mundo, era dueño de Red Bull Racing, equipo del que forman parte pilotos como 'Checho' Pérez y Max Verstappen.

#IMPORTANTE | Muere Dietrich Mateschitz, confundador y dueño de @redbull a los 78 años de edad.



El austriaco, de origen croata, fue un genio del marketing que logró vincular su marca de bebidas energéticas con los #DeportesExtremos y también el #automovilismo. pic.twitter.com/cctuGDNC7n — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 22, 2022

Sin embargo, Red Bull patrocina o es propietario de numerosos equipos deportivos, como las escuderías de Fórmula 1: Red Bull Racing y Alpha Tauri; así como varios clubes de futbol, entre ellos el austríaco Red Bull de Salzburgo y el RB Leipzig de la Bundesliga alemana, por lo que Dietrich Mateschitz era también dueño de una enorme fortuna.

De acuerdo con la revista Forbes, el nombre de Dietrich Mateschitz se encuentra dentro de la lista de los hombres más ricos del mundo, exactamente en el lugar número 51, con cerca de 27 mil 400 millones de euros (539 mil millones de pesos mexicanos aproximadamente).

¿Cómo logró Dietrich Mateschitz su increíble fortuna?

Dietrich Mateschitz nació en Estiria, estado de la República de Austria, en mayo de 1944, durante la Segunda Guerra Mundial. Era hijo de dos profesores y estudió la licenciatura en Marketing en la Universidad de Viena, terminando a los 28 años, desde entonces, se dedicó a aplicar sus conocimientos promocionando inicialmente detergentes y pasta de dientes.

Fue durante uno de sus viajes a Tailanda, cuando Dietrich Mateschitz descubrió por casualidad la bebida que acabaría lanzando en Europa como Red Bull, luego de fundar la empresa en 1984 junto al empresario tailandés Blendax Chaleo Yoovidhya, quien solo invirtió 500 mil dólares.

Red Bull surgió de la bebida energética Krating Daeng, propiedad de su socio Blendax Chaleo Yoovidhya, con quien se alió para ofrecer una versión similar en el mundo occidental.

Para 1987, la marca ya era extremadamente popular, produciendo más de siete millones de latas vendidas cada año, pero Dietrich Mateschitz no quiso quedarse solo con el éxito de su bebida, sino que decidió poner en práctica sus conocimientos de Marketing.

Dietrich Mateschitz fundó Red Bull tras un viaje por Asia |Twitter/F1

Apasionado de los deportes extremos y el automovilismo, Dietrich Mateschitz apostó por Red Bull como herramienta para promocionar su escudería con el mismo nombre en el Famoso Campeonato Mundial de Fórmula 1, luego de que en 1995 impulsó una asociación con el equipo Sauber que lo adentraría en la máxima competencia de automovilismo.

En la actualidad, Red Bull registró ventas por el valor de 7 mil 307 millones de euros, según datos del registro mercantil de 2021.