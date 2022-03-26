¡Checo Pérez logra su primer “Pole Position” en F1!

La clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita 2022 se consideró uno de los más complicados que se han vivido y con un final histórico, debido a que el piloto mexicano de Red Bull, Sergio Checo Pérez, obtuvo su primer “Pole Position” en el Gran Premio de Arabia Saudita, convirtiéndose en el primer mexicano en lograrlo.

"Me tomó un par de carreras, ¿no?", bromeó el mexicano Checo Pérez al ser entrevistado sobre la recta principal del circuito de Yeda apenas terminada la sesión. "Podría dar mil vueltas y no podría superar esa", agregó.

Checo Pérez supera a Charles Leclerc por 25 milésimas de segundo

Checo Pérez cubrió los 6.175 metros de la pista de Yeda en un minuto, 28 segundos y 200 milésimas, 25 menos que el monegasco de Ferrari Charles Leclerc.

El piloto mexicano tuvo un cierre espectacular, luego de vencer a Ferrari con Charles Leclerc por 25 milésimas de segundo, arrebatándole la primera posición, dejando a su compañero Carlos Sainz en tercero y al neerlandés, Max Verstappen con el cuarto.

En una sesión de clasificación que duró más de dos horas debido a la demora causada por dos banderas rojas por Nicholas Latifi en la Q1 y por Mick Schumacher en la Q2, Checo Pérez finalmente logró anotar su nombre en la “Pole Position”, con una vuelta espectacular sobre la bandera a cuadros.

“Estoy muy contento con la vuelta, más o menos la armé. Felicitaciones a Checo. Hizo un trabajo increíble hoy”, comentó Charles Leclerc durante una entrevista.

Mick Schumacher sufre accidente durante la segunda ronda

La clasificación en el Gran Premio de Arabia Saudita 2022 fue interrumpida con bandera roja, a falta de cuatro minutos y 58 segundos para el final de la segunda ronda de clasificación debido al accidente del piloto alemán Mick Schumacher.

El alemán de 23 años se estrelló a más de 250 km/h contra un muro cuando ocupaba la novena posición y venía mejorando su tiempo; Mick Schumacher se encontraba consciente e incluso pudo hablar; sin embargo lo trasladaron de inmediato a un centro médico para que fuera revisado.