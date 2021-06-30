Muere chef al caer a una enorme olla con caldo de pollo hirviendo

Un chef que trabajaba en la cocina de un salón de bodas cayó accidentalmente a una enorme olla, en la que preparaban caldo de pollo, lo que provocó quemaduras en gran parte de su cuerpo que cinco días después le costaron la vida.

Los hechos ocurrieron en el salón de eventos “Hazel”, ubicado en el distrito de Zakho, gobernación de Dohuk, Iraq, donde Issa Ismail, de 25 años, se dedicaba a preparar los alimentos para las celebraciones sociales.

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Muhammad Ismail, padre del chef, explicó que la víctima estaba cocinando caldo de pollo, pero resbaló y cayó dentro de una olla de gran tamaño, en la que estaba hirviendo este alimento, provocando quemaduras en 70% de su cuerpo.

Luego de caer al caldo de pollo caliente, el joven fue trasladado a un hospital. A pesar de recibir atención de médicos especialistas, murió cinco días después debido a la gravedad de sus heridas.

Enorme olla donde cayó el joven, de uso común en las cocinas de salones para fiestas

El chef llevaba ocho años en la cocina del salón de fiestas, preparando los banquetes para los grandes eventos que continuamente se realizaban, declaró a medios locales un familiar de la víctima.

En las bodas de Medio Oriente suelen reunirse cientos de personas, por lo que se deben preparar los alimentos en recipientes de gran tamaño, como la olla con caldo de pollo donde cayó el cocinero iraquí.

|Crédito: Getty Images

Issa Ismail era padre de dos niñas y un bebé de seis meses, por lo que tenía empleo en distintos salones para eventos, además cocinaba en funerales y diversas ceremonias, lo que le permitía solventar los gastos de su familia.

Tras este accidente, familiares del chef reconocieron que es necesario reforzar las medidas de seguridad dentro de los restaurantes y las cocinas de los salones de fiestas, para evitar que ocurra una nueva tragedia.

La negligencia, una mala organización y la presión durante la jornada laboral es común en este tipo de cocinas, donde se preparan grandes porciones de alimentos y ocurren accidentes como el que le costó la vida a Issa, indicaron medios locales.

Un hecho similar ocurrió en julio de 2019, cuando el chef Cristián Fernando Rojas murió a causa de las graves quemaduras que sufrió mientras trabajaba en el restaurante “Brasiliani”, localizado en la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, Paraguay.

En su momento, medios locales informaron que el hombre estaba manipulando productos inflamables cuando el fuego lo alcanzó y le provocó quemaduras de gravedad. Hasta el lugar del accidente llegaron bomberos y policías que controlaron la situación, mientras que la víctima fue trasladada a un hospital, donde falleció días después.

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