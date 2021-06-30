Ola de calor deja 100 muertos en cuatro días en Canadá

La ola de calor que afecta a Canadá ya provocó la muerte de al menos 100 personas en la provincia de Columbia Británica, en la costa oeste del país, donde se han alcanzado temperaturas de hasta 47.9 grados centígrados.

Especialistas médicos advirtieron que la cifra podría seguir aumentando en los próximos días, pues se prevé que se mantengan las condiciones meteorológicas con temperaturas extremas y elevados índices de humedad.

Lisa Lapointe, directora forense de Columbia Británica, provincia ubicada en la costa del Pacífico, señaló que desde el inicio de la ola de calor a finales de la semana pasada, los servicios forenses han observado un significante aumento de las muertes en las que se sospecha que el calor extremo ha sido factor.

La funcionaria explicó que en condiciones normales, el número de muertos en la provincia debió ser de alrededor de 130, pero del 25 al 28 de junio la cifra de fallecimientos alcanzó las 233 personas.

Esta cifra aumentará a medida que los datos siguen siendo actualizados.

En Vancouver, la ciudad más grande de aquella región de Canadá, la policía señaló que hasta el martes respondió a 65 llamados de muertes súbitas, todas ocurridas desde la llegada de la ola de calor. En toda su historia, la ciudad nunca había vivido algo similar.

Por esta razón, la policía de Vancouver pidió a los habitantes monitorear constantemente el estado de sus seres queridos, especialmente de adultos de la tercera edad.

Firefighters bring welcome relief for kids as extreme heatwave makes Canada hotter than Dubai pic.twitter.com/apTGjjJdX4 — The Sun (@TheSun) June 30, 2021

"Vancouver nunca había experimentado un calor como este y, desgraciadamente, docenas de personas están muriendo por esta causa", explicó Steve Addison, sargento de la policía local.

El lunes, Columbia Británica alcanzó temperaturas de 47.9 grados centígrados, rompiendo el récord alcanzado apenas el fin de semana pasado, cuando el termómetro alcanzó los 46.6 grados. Previamente, la temperatura máxima histórica registrada en Canadá había sido de 45 grados, en 1937.

Oseznos se dan un chapuzón en una piscina



Una mamá oso vigila a sus crías, que se dieron un chapuzón en la piscina de un domicilio particular en medio de la ola de calor que azota Canadá pic.twitter.com/3gz8vGLBys — RT en Español (@ActualidadRT) June 30, 2021

Te puede interesar: Barco misterioso con 20 tripulantes muertos es hallado en el Caribe

Domo de calor, causante de temperaturas extremas

El calor extremo registrado en la zona de Columbia Británica y estados del norte de Estados Unidos como Washington es ocasionado por un fenómeno conocido como "domo de calor", que es descrito por especialistas como la acumulación de alta presión estática, que, según se dice, actúa como la tapa de una olla de presión, liberando muy lentamente el calor acumulado en superficie.

Este domo de calor también ha provocado que en Washington y Oregon, Estados Unidos, se hayan alcanzado temperaturas históricas, superando los 40 grados en ambas entidades.

En el caso de Seattle, se alcanzaron temperaturas de 44 grados, por lo que se permitió la apertura de piscinas públicas, pero la intensidad del calor era tal que se decidió cerrarlas ante el inminente riesgo de que los visitantes sufrieran golpes de calor.

Aunque no hay certeza absoluta, especialistas señalan que este calor extremo registrado en Canadá y Estados Unidos puede deberse en gran medida al cambio climático, provocado por el hombre. El fenómeno es similar al que vivió Europa en 2019 y que especialistas describieron como consecuencia de las emisiones de dióxido de carbono.

Te puede interesar: Virus de Covid-19 salió de laboratorio en Wuhan: Fundador de Moderna