Rusia toma planta nuclear, Ucrania pide no repetir Chernóbil

Tropas de Rusia han tomado la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa, después de atacarla de madrugada y provocar un incendio que ya ha sido sofocado. El mandatario de Ucrania acusó de querer “repetir Chernóbil”.

Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dijo que los rusos tienen el control de la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Europa: “Un proyectil golpeó un edificio dentro de la planta nuclear. Este edificio no es parte de los reactores”, explica Mariano Grossi. “Provocó un incendio local que fue extinguido por la brigada de bomberos. Es importante decir que todos los sistemas de seguridad de los seis reactores de la planta no están afectados, y no ha habido ninguna fuga de material radioactivo. En este contexto, los sistemas de monitorización de radiación están funcionando correctamente”, añade.

Zelenski acusó a Moscú de “terrorismo nuclear”



El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski ha acusado la madrugada de este viernes a Moscú de “terrorismo nuclear” y de querer “repetir Chernóbil ”.

El mandatario de Ucrania se ha dirigido en ruso a los ciudadanos del país vecino a los que ha pedido que protesten en las calles tras el ataque a la central.

“Los rusos no tienen memoria de lo que fue Chernobyl, esa tragedia mundial”, ha continuado el presidente que ha apelado directamente a los ciudadanos rusos a que se manifiesten contra Putin. “Ciudadanos de Rusia , me dirijo a vosotros: ¿cómo es algo así posible? Si juntos luchamos en 1986 contra las consecuencias de la catástrofe de Chernobyl. Debéis recordar cómo caía el grafito después de la explosión del reactor a las víctimas. Debéis recordar las evacuaciones de Pripiat y de la zona de exclusión. ¿Cómo es posible olvidarlo? Y si no lo habéis olvidado, entonces no debéis callar. Debéis decírselo a vuestras autoridades, salir a la calle y decir qué queréis seguir viviendo qué queréis vivir en la Tierra sin contaminación radiactiva. La radiación no sabe dónde está Rusia. La radiación no sabe dónde están las fronteras de vuestro país”

Estados Unidos pide el cese al fuego

El presidente de Estados Unidos Joe Biden ha exigido a Moscú “que cese sus actividades militares en el área y que permita a los bomberos y a los equipos de rescate acceder al sitio.

Las tropas rusas continúan su ofensiva en varias de las principales ciudades de Ucrania como Kiev, Járkov (al noreste del país) y Mariupol (sureste).

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado que su ejército se está defendiendo de la invasión ordenada por Vladimir Putin y que han eliminado a “casi 9,000 rusos”.

Rusia paga a familiares de soldados heridos o muertos

Vladimir Putin, presidente de Rusia que ha ordenado la invasión de Ucrania, ha anunciado “pagos adicionales” de cinco millones de rublos (41,228 euros) a las familias de los soldados rusos muertos en Ucrania y tres millones de rublos (24,795 euros) a los heridos durante la invasión.

Investigarán crímenes de guerra y contra la humanidad

El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan investigará en Ucrania si hay pruebas de que se hayan cometido crímenes de guerra y contra la humanidad, o bien genocidio por cualquiera de las partes implicadas en el conflicto.

El viceprimer ministro ruso, Andrei Belousov, ha anunciado un plan de emergencia para tratar de parar la sangría de empresas extranjeras que han anunciado su salida del país como protesta ante la invasión rusa a la que se unen las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Censuran a medios de comunicación

Las autoridades rusas restringieron el acceso a los portales de cuatro medios independientes, entre ellos la BBC, lo que refuerza su control ya estricto de la información en momentos en que Rusia lleva adelante una invasión en Ucrania.