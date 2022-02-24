Rusia no tuvo otra opción que la operación militar en Ucrania: Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que no tuvo otra opción que ordenar la operación militar en Ucrania, ya que todos los intentos previos de cambiar la situación fueron inútiles.

Durante un mensaje a empresarios rusos, el mandatario mencionó que la alternativa para defender a Moscú era atacar el territorio ucraniano. Además, declaró que Rusia todavía forma parte de la economía mundial y que no planea dañar al sistema al que pertenece este país.

“Nuestros socios deben entender eso y no sacarnos de este sistema”, agregó Putin, quien previamente ordenó que sus tropas comenzaran una operación para desmilitarizar Ucrania.

Las circunstancias requerían “acciones firmes”, dice Putin

Este miércoles, Putin dijo en televisión que las circunstancias requerían de “acciones firmes e inmediatas” por parte de Rusia, debido a que las Repúblicas Populares de Donbás pidieron su ayuda.

“En este sentido y con el consentimiento del Consejo de la Federación Rusa, decidí llevar a cabo una operación militar especial, cuyo objetivo es la protección de las personas que durante ocho años han sufrido abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev”, declaró el presidente de Rusia.

Después del anuncio, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky impuso ley marcial en todo el territorio, además pidió a los ciudadanos que permanezcan en casa y mantengan la calma.

“Nuestros países se encuentran en lados diferentes de la historia mundial, Rusia se ha embarcado en el cambio del mal, pero Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad sin importar lo que piense Moscú”, sentenció Zelensky en su cuenta de Twitter.

Russia treacherously attacked our state in the morning, as Nazi Germany did in #2WW years. As of today, our countries are on different sides of world history. 🇷🇺 has embarked on a path of evil, but 🇺🇦 is defending itself & won't give up its freedom no matter what Moscow thinks. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Hasta ahora, Ucrania reporta que hay al menos ocho muertos y decenas de heridos por la operación militar rusa, la cual quedó registrada por los usuarios de las redes sociales.

Anthón Gerashchenko, asesor del ministro del Interior de Ucrania, citó a la Policía Nacional para confirmar la cifra de muertos y heridos que presuntamente se ubicaron en varias regiones de Odessa, Konotop y Mariupol.

Gerashchenko también confirmó que las tropas de Rusia se trasladaron a la zona de la central de Chernóbil y en caso de que dañen los recolectores de residuos nucleares, el polvo radiactivo podría esparcirse en Ucrania, Bielorrusia y países de la Unión Europea.

