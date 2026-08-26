Cachan a trabajador de Protección Civil de Tapachula robando gasolina de autos oficiales

Un elemento de Protección Civil de Tapachula, Chiapas, identificado como Edgar “N”, fue detenido en flagrancia por el presunto robo de gasolina, informó la autoridad local. El trabajador se desempeñaba como particular del titular de la Secretaría de Protección Civil Municipal.

Así fue la detención del trabajador de Protección Civil en Tapachula

La Policía Municipal de Tapachula inició una investigación después de recibir una denuncia ciudadana que alertó sobre posibles irregularidades en el manejo del combustible. A partir de ese reporte, los agentes dieron seguimiento a las actividades relacionadas con el traslado y almacenamiento de la gasolina.

Investigarán el destino del combustible robado en Tapachula

Las investigaciones de la Policía Municipal señalan que Edgar “N” cargaba gasolina en bidones. Después, trasladaba los recipientes hasta un domicilio particular, donde resguardaba el combustible dentro del inmueble.

Los agentes verificaron hasta el momento el traslado y el almacenamiento de la gasolina. Sin embargo, las autoridades todavía no determinan cuál era el uso que el trabajador le daba al combustible ni el destino final que tenía.

Secretario de Protección Civil solicita licencia tras el arresto

Después de la detención, Demetrio Martínez, secretario de Protección Civil de Tapachula, presentó una licencia de un mes para separarse del cargo. Según la información proporcionada, tomó esta decisión con el objetivo de contribuir con las investigaciones relacionadas con el caso.

“Esta decisión corresponde a mis principios de honestidad y responsabilidad”, aseguró Martínez en un comunicado publicado en sus redes sociales.