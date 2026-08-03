Motín en estación migratoria de Tapachula, Chiapas, termina con dos venezolanos detenidos

Un grupo de migrantes cubanos y venezolanos realizó un motín en la estación migratoria Siglo XXI, ubicada en Tapachula, Chiapas, lo que terminó con la detención de dos personas.

Los hechos ocurrieron durante la noche del sábado y la madrugada del domingo 3 de agosto, cuando las autoridades locales fueron alertadas por lo que ocurrió al interior de esas instalaciones.

Las personas que permanecían en la estación migratoria esperaban su proceso de deportación; sin embargo, se quejaron de supuestos malos tratos, además de irregularidades en el proceso de detención y regreso a sus países de origen.

Por ese motivo, decidieron amotinarse en una de las salas de este centro de atención migratoria, considerado el más grande de Latinoamérica, porque tiene capacidad para atender a más de mil migrantes.

Organizaciones señalan supuestas irregularidades en la estación migratoria de Tapachula

Los migrantes que se atrincheraron quemaron dos colchonetas y, ante la emergencia, se movilizaron elementos del Ejército, de la Armada, de la Guardia Nacional y policías estatales.

Las autoridades intentaron dialogar con los migrantes por varias horas, pero ante la falta de un acuerdo, decidieron tomar el control de la estación migratoria Siglo XXI. Finalmente, fueron detenidos dos migrantes de origen venezolano.

#Chiapas | 🚨 Motín en estación migratoria de Tapachula



Migrantes protagonizaron un motín en la estación migratoria Siglo XXI, en Tapachula, para denunciar presuntas irregularidades en sus procesos y malos tratos.



Tras la movilización de fuerzas federales, dos personas fueron… pic.twitter.com/PFQMXURdAZ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 3, 2026

De acuerdo con el reporte oficial, los dos detenidos fueron enviados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Tuxtla Gutiérrez, para ser procesados y deportados de inmediato.

No se reportaron heridos durante el motín; sin embargo, las organizaciones no gubernamentales que también llegaron a la estación migratoria, aseguraron que en ese lugar se han registrado irregularidades en los procesos de detención y deportación.

Por lo anterior, pidieron que se investigue qué es lo que sucede dentro de la estación migratoria, para evitar nuevos episodios como el de este fin de semana.