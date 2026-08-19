A casi una semana, siguen buscando a dos pescadores de Chiapas desaparecidos en mar abierto

Los familiares de los pescadores Daniel y José, originarios del municipio de Tonalá, Chiapas, esperan noticias de ellos, desaparecidos a 120 kilómetros de la costa, en mar abierto, en el océano Pacífico.

Pescadores de Tonalá desaparecen a 120 kilómetros de la costa

Ambos desaparecieron el jueves 13 de agosto de 2026, cuando se extraviaron después de partir de la bahía de Paredón. Debieron regresar el sábado por la tarde, pero no sucedió.

En la búsqueda participan otros compañeros pescadores voluntarios de Paredón y Oaxaca, así como Protección Civil, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Marina. Sin embargo, los días pasan y el ambiente se siente tenso y triste al no haber noticias sobre su ubicación.