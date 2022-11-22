Esta es la multa por subir a zonas arqueológicas como Chichén Itzá

Este fin de semana se viralizó un video en el que una turista subió a la pirámide de Chichén Itzá, que generó indignación entre los mexicanos, quienes exigieron un castigo ejemplar, pero ¿de cuánto es la multa por subir zonas arqueológicas como esa?

Por infringir las medidas para pirámide de Chichén Itzá, en redes sociales bautizaron a la mujer como #LadyChichénItzá y de acuerdo con autoridades, recibió una multa por falta administrativa.

¿Por qué no se puede subir a la pirámide de Chichén Itzá?

De acuerdo con documentos históricos, el descubrimiento de la zona arqueológica de Chichén Itzá se remonta al siglo XIX y se reconoció su importancia no solo para entender la migración en Mesoamérica.

Chichén Itzá recibió el reconocimiento en 1988 por parte de la la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y es conocida a nivel internacional por el juego de luz y sombra que ocurre en cada equinoccio ocurre sobre la escalinata de la pirámide conocida como El Castillo.

|INAH

A pesar de su importancia, el gobierno emitió un decreto en 2008 en el que los turistas ya no podían subir por motivos de conservación.

Sin embargo y de acuerdo con sitios turísticos, esta prohibición de subir a la zona arqueológica de Chichén Itzá se debió también por la muerte de una turista, quien se desvaneció y cayó desde El Castillo.

"El INAH ha estado cerrando monumentos al acceso público durante los últimos años y los visitantes ya no pueden subir ni entrar a sus cámaras. La razón fue por la señora estadounidense (Adeline) Black, de 80 años, subió los 91 escalones de El Castillo y posteriormente cayó y murió el 5 de enero de 2006, también se cerró el acceso al templo El Castillo de Kukulkán. No está permitido subir a los monumentos por la seguridad de los visitantes y la preservación de las estructuras", se lee.

Sanción por subir zonas arqueológicas de Chichén Itzá

Según la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la multa por subir a sitios como Chichén Itzá es de los 100 pesos a los 150 mil pesos, según el artículo 55.

“Cualquier infracción a esta Ley o a su Reglamento, que no esté prevista en este capítulo, será sancionada por los Institutos competentes, con multa de doscientos a mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, la que podrá ser impugnada mediante el recurso de revisión previsto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo”, se lee en la ley.