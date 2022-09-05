Chile rechaza propuesta de nueva Constitución tras Plebiscito

Con el 62% de los votos registrados, ciudadanos de Chile rechazaron ampliamente, por medio de un Plebiscito Constituyente, la propuesta de la nueva Constitución.

Por su parte, impulsores de la propuesta de la nueva Constitución en Chile, reconocieron la derrota en refrendo.

La Dirección de Prensa informa a los medios de comunicación que, tras conocer los resultados del Plebiscito Constituyente, el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, a las 20:45 hrs.

Chile reporta una alta participación en el Plebiscito Constituyente

Después de una jornada que arrancó en las primeras horas de la mañana, las mesas coemnzaron a cerrar a las 22 GMT en todo el país, aunque lo habían hecho una hora más temprano en la austral región de Magallanes por la diferencia horaria.

Durante el Pebliscito Constituyente, se proyectó una alta participación, el cual tuvo lugar tres años después del estallido social que llevó multitudes a las calles en protestas contra la desigualdad en el entonces estable país sudamericano.

Hace dos años, una aplastante mayoría de casi 80% había dado luz verde a la redacción de una nueva carta magna para reemplazar el texto vigente, heredado de la dictadura de Augusto Pinochet aunque sometido a sucesivas reformas a lo largo de los años.

Listo el voto! Orgulloso del momento histórico que estamos viviendo como país. Ejerzamos nuestro derecho y deber a escribir nuestra historia mediante el voto con responsabilidad, tranquilidad y mucha alegría. Siempre con más democracia, nunca con menos. Hoy #TuVotoDecide! pic.twitter.com/ZZXn3Oxk5z — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) September 4, 2022

Polémica por aprobación y rechazo de la nueva Constitución en Chile

Polémicas entre los redactores y la radicalidad de algunas propuestas restaron apoyos a la iniciativa a lo largo del proceso constitucional, pese a que el documento final dejó fuera muchos de los temas cuestionados.

Los últimos sondeos publicados habían dado una ventaja a la opción de rechazar la propuesta sobre la nueva Constitución de Chile.

Sin embargo, expertos subrayaron que la obligatoriedad del voto para este referendo en un país donde la inscripción electoral es automática para todos los mayores de 18 años, complicaba las proyecciones respecto a procesos anteriores.

Tras el rechazo de la propuesta de la nueva Constitución de Chile, se podría reformar la Constitución vigente debido a cambios recientes que rebajaron las mayorías necesarias, aunque Boric sostiene que se debe iniciar otro proceso de redacción para respetar la voluntad popular de quesea una asamblea electa para ese propósito la que escriba otra propuesta.

Con información de Reuters.