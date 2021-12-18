Finalizan preparativos para segunda vuelta presidencial en Chile

Los preparativos finales para la segunda vuelta electoral en Chile estaban en marcha el sábado 18 de diciembre. El país sudamericano enfrentará una histórica elección presidencial entre dos candidatos con propuestas totalmente difenrentes.

Los trabajadores electorales desenvolvieron las urnas el sábado y dieron los toques finales a los centros de votación antes de la votación del domingo.

Se han desplegado unos 14,000 efectivos para mantener el orden, según informes de los periódicos locales, pero no hubo mucha presencia de seguridad en las calles de la capital, Santiago, el sábado por la mañana.

En estas elecciones polarizadas, Chile elegirá un presidente entre los candidatos Gabriel Boric, quien ofrece un cambio social, y José Antonio Kast, quien se compromete a ser duro con la ley y el orden.

Candidatos de la segunda vuelta presidencial de Chile

La elección del 19 de diciembre verá al ultraconservador José Antonio Kast y al izquierdista Gabriel Boric enfrentarse cara a cara después de cerrar sus campañas la semana pasada, donde buscaban ganarse a los votantes de clase media que podrían marcar la diferencia en una contienda reñida.

Kast, abogado y padre religioso de nueve hijos, ha defendido el legado económico del dictador Augusto Pinochet, cuyo sangriento gobierno militar de 1973-1990 derrocó a Salvador Allende en un golpe de Estado y estableció el modelo económico del país.

En 2019 estallaron protestas masivas contra ese modelo, que muchos ven como la razón de problemas que van desde las exiguas pensiones privadas hasta atención médica y educación costosas.

Boric, quien se hizo famoso liderando manifestaciones estudiantiles por una educación de mejor calidad, ha buscado canalizar la energía y la demanda de cambio provocadas por las protestas de Chile de 2019.

La votación comienza a las 8 a.m. hora lcoal (11:00 GMT) y las mesas de votación cierran alrededor de las 6 p.m. Se espera que los resultados lleguen con bastante rapidez el domingo por la noche.