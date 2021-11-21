Inicia conteo de votos de las elecciones presidenciales en Chile

Luego de una mañana ajetreada, las mesas electorales cerraron para dar inicio al conteo de votos. Los chilenos acudieron a votar de manera masiva el domingo 21 de noviembre, en unas polarizadas elecciones presidenciales y legislativas donde las propuestas más extremas son las que parecen mejor posicionadas.

A las 6 de la tarde, hora local (21:00 GMT) empezaron a cerrar las mesas por todo Chile, para iniciar el conteo de votos de manera automatizada, lo que agilizaría la obtención de resultados. Pero en varios centros de votación a lo largo del país largas filas de electores esperaban su turno para votar, lo que podría retrasar los recuentos.

Estas elecciones marcan el cierre de un período de dos años en los que el país vivió un estallido social, empezó a redactar una nueva Constitución y lidió con la pandemia del COVID-19.

Las mesas empezaron a funcionar desde primera hora y durante la jornada algunos locales presentaron largas filas debido a la cantidad de asistentes y las restricciones sanitarias, que limitaban el aforo.

En la jornada también se escogen parlamentarios (los 155 miembros de la Cámara de Diputados y 27 de los que serán 50 senadores) y a consejeros regionales, conformando el tablero político de Chile para los próximos años, a la espera de los resultados del trabajo de la Convención Constitucional.

🎥 Este domingo se celebran las elecciones presidenciales en Chile. Ciudadanos chilenos residentes en Venezuela, ejercieron su derecho al voto. Instan a participar en el proceso.

Informa Alvaro Algarra (@alvaroalgarra). pic.twitter.com/igHstlrIYe — Voz de América (@VozdeAmerica) November 21, 2021

Resultados preliminares de las elecciones en Chile

El ultra conservador José Antonio Kast encabezaba el domingo las elecciones presidenciales en Chile, seguido del izquierdista Gabriel Boric, de acuerdo a las primeras cifras publicadas por la autoridad electoral.

Con el 4,39% de las mesas escrutadas, Kast sumaba un 28,57% de los sufragios, seguido de Boric con un 24,88% de los votos.

Si ninguno de ellos obtiene la mitad más uno de los votos pasarían a una segunda vuelta electoral el 19 de diciembre.

Los sondeos previos auguraban una clara victoria en primera vuelta de la izquierda más radical encarnada por Gabriel Boric y la extrema derecha capitaneada por José Antonio Kast, que quedaría decidida el 19 de diciembre.

Los primeros conteos de votos en el exterior, con poco peso sobre el total nacional, arrojaban una victoria de Boric sobre los otros candidatos. Habitualmente el sufragio en el extranjero favorece a las tendencias más de izquierda.