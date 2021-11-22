Elecciones en Chile: Kast y Boric van a segunda vuelta

Tras ganar la primera vuelta en las elecciones presidenciales, el candidato de izquierda, Gabriel Boric, y el candidato de ultraderecha, José Antonio Kast, se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 19 de diciembre. Así lo anunció el Servicio Electoral de Chile este lunes, luego de que ambos candidatos ganaran las primeras mayorías.

El resultado ha causado furor entre la población de Chile, pues los finalistas pertenecen a dos fracciones políticas completamente opuestas.

Durante el ejercicio electoral, el candidato José Antonio Kast lideró la votación con el 27.9% de los votos a favor. Muy de cerca, el izquierdista Gabriel Boric se llevó el 25.83% de los votos en Chile.

El porcentaje total de votos entre los siete candidatos fue:

1. José Antonio Kast: 27.91%

2. Gabriel Boric Font: 25.83%

3. Franco Parisi Fernandez: 12.80%

4. Sebastian Sichel Ramirez: 12.79%

5. Yasna Provoste Campillay: 11,61%

6. Marco Enriquez-Ominami Gumucio: 7.61%

7. Eduardo Artes Brichetti: 1.47%

¿Qué propone el derechista José Antonio Kast?

El resultado ha causado polémica en Chile porque, durante su campaña, José Antonio Kast ha sido comparado con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

Además, Kast fue criticado luego de defender las acciones de Augusto Pinochet en Chile, diciendo que si siguiera vivo, votaría por él.

Pinochet votaría por mí, es evidente.

Al ser miembro de la organización internacional de Political Network Values, el candidato a presidente de Chile defiende la protección de la vida humana, el matrimonio y la familia.

Además, José Antonio Kast declara estar comprometido con la seguridad, la economía y con frenar la migración, razón por la que propuso hacer una zanja de tres metros en la frontera norte de Chile.

La zanja es una de las medidas que evita el contrabando, el narcotráfico, y el enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y los migrantes.

Por el lado económico, el ultraderechista quiere darle más libertad al mercado y reducir la participación del Estado. También busca bajar los impuestos y reducir el gasto público.

En cuanto a su rival, Gabriel Boric, Kast dice que de ganar la izquierda, Chile se volvería como Venezuela y Cuba.

¿Qué propone el izquierdista Gabriel Boric?

Gabriel Boric, el candidato de izquierda, de 35 años de edad, quedó en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones por la presidencia. De ganar, se convertirá en el presidente más joven en Chile.

El candidato representa a la coalición Apruebo Dignidad, en el que participa el Partido Comunista de Chile. El candidato aseguró que en estas elecciones se decidirá si el país avanza para ser una nación más inclusiva o continúa favoreciendo los privilegios de algunos.

O avanzamos a un Chile inclusivo, generoso, más preocupado de los suyos, o seguimos en la lógica del rechazo, la exclusión y los privilegios por los que Chile se levantó el 25 de octubre de 2019 y reclamó un proceso Constituyente.

Gabriel Boric fue criticado durante su campaña por no tener tanta experiencia como otros de sus rivales; además de no poseer un equipo técnico suficientemente preparado.

Por otra parte, está ligado directamente al Partido Comunista, lo que le ha traído diversas críticas contra sus propuestas y valores.

Dentro de sus propuestas para estas elecciones en Chile, están el acceso gratuito a la salud, sistema educativo público y gratuito; así como la creación de un gobierno ecologista, razón por la que aumentaría la recaudación fiscal de ganar.