¿Quién es Gabriel Boric, próximo presidente de Chile?

El próximo 11 de marzo, Gabriel Boric tomará protesta como presidente de Chile, y se convertirá en el hombre más joven en dirigir el país sudamericano, pero ¿quién es? y ¿cuáles son los retos que enfrentará como mandatario?

Gabriel Boric representa una esperanza para los chilenos, y quedó claro cuando en las elecciones pasadas se convirtió en el candidato que más votos obtuvo en toda la historia de Chile. Boric también representó el final del predominio político de los dos bloques políticos del país que dominaban desde 1990.

Además, las elecciones que le dieron el triunfo a Gabriel Boric se volvieron aún má históricas por la cantidad de participación ciudadana, ya que el 50.5 por ciento de la ciudadanía decidió salir a las urnas, lo que representó la mayor cantidad de votantes registrada en la historia del país.

La alcaldesa @IraciHassler me entregó las llaves del municipio para reunirme con autoridades internacionales y así fortalecer las relaciones entre Chile y diferentes naciones. Gracias a las funcionarias y funcionarios de la @Muni_Stgo por prestarnos sus oficinas. pic.twitter.com/7klLY4YdOE — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 10, 2022

¿Quién es Gabriel Boric?

Gabriel Boric Font nació en 1986, es originario de la ciudad de Punta Arenas. En 2004 se mudó a Santiago para comenzar sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Durante su época de estudiante fungió como dirigente estudiantil en varias ocasiones.

En 2014, Gabriel Boric inició su carrera política como diputado por el Distrito 60 de Magallanes, siendo el único candidato independiente.

Durante su labor parlamentaria, Gabriel Boric apoyó proyectos importantes para Chile como poner un límite para la reelección de autoridades y la reducción de dinero en el Senado, entre otras propuestas.

Además, después de las protestas sociales que estallaron en Chile en octubre de 2019, Gabriel Boric participó en la firma del “Acuerdo por la Paz Social” y apoyó la creación de una nueva Constitución, desde entonces, la popularidad de Boric fue en aumento en su país.

En julio de 2021, la alianza de izquierda “Apruebo Dignidad” lo seleccionó como su candidato para contender en las elecciones presidenciales que se realizaron en noviembre de ese año.

Jeanette Vega (@jeanvegamorales): futura Ministra de Desarrollo Social y Familia



Médica salubrista y ex subsecretaria de Salud Pública. pic.twitter.com/um1anNNZqP — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) March 7, 2022

Las propuestas de Gabriel Boric como presidente de Chile

El plan de gobierno de Gabriel Boric como presidente de Chile está enfocado principalmente a las demandas del estallido social del 2019. Entre las principales demandas se encuentra mayor calidad en educación, crecimiento económico y reducción de pobreza.

“El 2022 será un año complejo económicamente. La acumulación de desequilibrios macroeconómicos y la incerteza propia del escenario externo en contexto de una pandemia que no ha terminado, son límites que deben ser reconocidos por las autoridades del próximo gobierno”, compartió Gabriel Boric en su página oficial.