Incendio forestal destruye 40 casas en Valparaíso, Chile

Al menos 40 casas de Valparaíso, Chile, quedaron destruidas por un incendio que consumió 80 hectáreas en la zona, confirmaron los bomberos locales. Algunos vecinos de Valparaíso colaboraron con los bomberos para sofocar el fuego.

Sofía González, alcaldesa de Valparaíso, detalló que 27 personas de siete familias fueron evacuadas por el incendio y se encuentran a salvo en cabañas.

"Se han activado por ejemplo protocolos de Junaeb para poder ir en ayuda de las familias evacuadas, que se encuentran en cabañas".

#IncendioForestal El Obregón Bajo sigue activo en Laguna Verde. Recursos de bomberos y catastro de daños:



🚒 47 unidades de #Valparaíso, Quilpué, Limache, Villa Alemana, Olmué y Viña del Mar.

👨‍🚒 200 bomberos.

🔥 80 hectáreas apróx. consumidas.

🏡 Cerca de 40 viviendas afectadas pic.twitter.com/b7iPHc3CJX — Bomberos de Chile (@BomberosdeChile) March 31, 2022

Sofía González informó que las autoridades aún trabajan para apagar algunos focos activos y evitar que el incendio se extendiera a otras regiones residenciales en el sur de Chile.

“Es un incidente descontrolado. Sin embargo, estamos muy preocupados y trabajando para que no avance a sectores de vivienda”.

Autoridades de Valparaíso desplegaron 200 bomberos, un puesto de mando, 12 técnicos, 12 brigadas, siete camiones aljibe, tres aviones, cinco helicópteros y un avión ACO para tratar de apagar el incendio.

Sin embargo, debido a los fuertes vientos y escarpados barrancos dificultaron a los bomberos controlar el incendio, informó el Departamento de Incendios Forestales de la Corporación Nacional Forestal.

“Se mantiene activo en el frente de avance y en ambos flancos del incendio, con intensidad y propagación media”, explicó el departamento a través de sus redes sociales.

Incendio en Chile daña 40 casas de Valparaíso

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Chile detalló que el incendio comenzó en el sector Camino Las Docas, en Laguna verde, a donde llegaron los bomberos para intentar sofocar el incendio.

🚒 Continúa incendio Forestal con afectación estructural en Camino Las Docas Laguna Verde #Valparaiso @CBV1851 trabaja en el lugar con apoyo de otros Cuerpos de Bomberos de la Región @BomberosdeChile pic.twitter.com/xQhu5nkNxQ — Patricio Espinoza 🇨🇱🚒 (@PATRICIOSPINOZA) March 31, 2022

No obstante las llamas se extendieron a hasta zonas habitadas, provocando que al menos 40 casas resultaran dañadas y los habitantes tuvieran que ser evacuados del lugar para evitar riesgos.

Valparaíso es una región de Chile que cada año resulta severamente afectada por la megasequía, lo que provoca constantes incendios forestales, el más grave ocurrió en 2014, donde murieron 15 personas y cientos de casas resultaron dañadas.