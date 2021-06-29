Asesinan a balazos a chimpancé mascota por atacar a mujer

La policía de Oregón, Estados Unidos, asesinó a balazos a un chimpancé que era mascota de una familia, luego de que el animal atacó y mutiló a una de sus dueñas, de acuerdo con medios locales.

Los hechos ocurrieron el fin de semana, cuando el chimpancé, de nombre Buck, salió de su jaula y atacó a una mujer de 50 años en la localidad de Pendleton, Oregón. Luego del ataque, la madre de la mujer atacada llamó a la policía para alertar sobre la situación.

De acuerdo con el reporte de autoridades, Tamara Brogoitti, dueña del chimpancé, alertó con que su hija había recibido mordidas en el torso, brazos y piernas, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Umatilla.

Brogoitti añadió que su hija estaba atrapada en una habitación del sótano y que requería asistencia médica, mientras que la mascota permanecía afuera, "custodiando" la entrada.

En cuanto llegaron los oficiales, encontraron al chimpancé vagando fuera de la casa, y obtuvieron el permiso de la dueña para dispararle al simio y poder llegar a la mujer herida.

El chimpancé recibió un disparo en la cabeza y murió en el lugar, de acuerdo con el reporte presentado por las autoridades.

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Organizaciones advirtieron por chimpancé

Después del incidente, ambas mujeres fueron trasladadas al hospital local de Pendleton para recibir tratamiento, y la noticia rápidamente se viralizó.

Por esta situación, la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) señaló que previamente ya había advertido a autoridades estatales que Brogoitti "había creado una bomba de tiempo al entrar en contacto directo con un simio peligroso".

"Ahora el chimpancé está muerto y una mujer fue mutilada debido a la negativa de Brogoitti de seguir los consejos de expertos y trasladar a Buck a un recinto seguro", criticó la organización.

Buck, el chimpancé, vivió por 17 años con la familia Brogoitti. En Oregón, está prohibida la posesión de chimpancés desde 2010, pero la ley permitió que los residentes que previamente eran dueños de simios podían conservarlos, como era el caso de los Brogoitti y su mascota.

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