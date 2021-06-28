Pareja de abuelitos murió en derrumbe de Miami mientras dormía

Una pareja de abuelitos, de casi 60 años de casados, fueron dos de las hasta ahora 10 víctimas que ha dejado el derrumbe de un edificio residencial de 12 pisos de Miami, ocurrido el jueves pasado.

Gladys y Anthony Lozano eran una pareja que iba a celebrar su 59 aniversario de casados el próximo 21 de julio; sin embargo, el derrumbe del edificio de Miami truncó sus planes.

Los abuelitos, de 79 y 83 años, vivían en el departamento 903 del condominio Champlain Towers South, en Miami, Florida, y dormían cuando el derrumbe del edificio residencial ocurrió.

Hijo de pareja escuchó derrumbe de edificio en Miami

Sergio Lozano, quien es hijo de la pareja, confirmó al medio local Miami Herald que sus padres fueron identificados por la policía del condado de Miami-Dade el pasado sábado, y se encuentran entre las 10 víctimas mortales que hasta ahora se han contabilizado por el derrumbe, cifra que se prevé aumente durante los próximos días.

El hijo de la pareja, quien vivía en el condominio contiguo, relató a medios locales que escuchó el derrumbe del edificio de residencias en donde murieron sus padres de origen cubano.

Sergio Lozano contó que estaba en la cama con su esposa cuando escucharon un fuerte estruendo. Él supuso que era un tornado o una tormenta; no obstante, cuando se asomó a la ventana, desde donde solía ver el domicilio de sus padres, notó que el edificio ya no estaba.

Friends and family anxiously waited to hear news as rescue crews picked through tons of rubble looking for survivors after the collapse of part of an oceanfront apartment tower near Miami https://t.co/Hio6mEqykn pic.twitter.com/9bSqAMnuyP — Reuters (@Reuters) June 25, 2021

“Le dije: No está allí, ¡El apartamento de mis padres no está allí, se ha ido!” dijo el hijo de la pareja de abuelitos y después corrió hacia las escaleras.

Sergio contó que la pareja de abuelitos había bromeado sobre la posibilidad de que uno de ellos muriera primero y el dolor que provocaría para el otro su ausencia.

Se fueron juntos y se fueron rápido, declaró el hijo de Gladys y Anthony.

Ingeniero advirtió daños en edificio de Miami que colapsó

Aunque la investigación sobre el derrumbe del edificio en Miami continúa, recientemente se dio a conocer que un informe señaló daños importantes en la edificación.

El informe, del ingeniero Frank Morabito de 2018, señala la existencia de un deterioro del concreto en el estacionamiento subterráneo; así como daños en la losa de concreto debajo de la plataforma de la piscina. Además, el informe asegura que en caso de no repararse en el futuro cercano la edificación dichos problemas se "extenderían exponencialmente."

A town inspector reassured residents in 2018 that the building that collapsed near Miami was in ‘very good shape,’ just a month after an engineer warned that the high-rise had suffered major structural damage, according to an NPR report https://t.co/vvOugk0imq pic.twitter.com/af0d2K0F2T — Reuters (@Reuters) June 28, 2021

Desde el jueves, rescatistas no han cesado en buscar a posibles sobrevivientes y cuerpos de víctimas del derrumbe del edificio residencial en Miami.

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