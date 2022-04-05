China extiende confinamiento por Covid-19

Autoridades de China extendieron este martes el confinamiento en Shanghái para cubrir a los 26 millones de habitantes del centro financiero después de que las pruebas realizadas en toda la ciudad permitieran realizar y detectar nuevos casos de Covid-19 a más de 13,000 residentes en medio de la creciente ira pública por las normas de cuarentena.

Al menos 38,000 personas han sido enviadas a Shanghái desde otras regiones en lo que los medios estatales han descrito como la mayor operación médica a nivel nacional desde el cierre de la ciudad de Wuhan a principios de 2020 tras el primer brote conocido de coronavirus allí.

Separan a niños de sus padres.

La política de cuarentena de Shanghái ha sido criticada por separar a los niños de sus padres y colocar los casos asintomáticos entre los que tienen síntomas.

Un área de tratamiento temporal abrió una sección de 1,000 camas para tratar a padres e hijos, dijo el Centro Médico Infantil de Shanghái.

"La prevención y el control de la epidemia de Shanghái se encuentran en la etapa más difícil y crítica", dijo Wu Qianyu, funcionario de la comisión de salud municipal, en una sesión informativa.

"Debemos adherirnos a la política general de liquidación dinámica sin vacilación, sin vacilaciones".

Los residentes de Shanghái organizaron una petición en línea pidiendo que se permitiera que los niños asintomáticos se aislaran en casa.

Shanghái impuso duras restricciones la semana pasada mientras luchaba por contener lo que se ha convertido en su mayor brote de Covid-19, después de haber adoptado originalmente un enfoque más específico.

Miles de residentes encerrados en instalaciones

Miles de residentes están en confinamiento en instalaciones de cuarentena rudimentarias después de dar positivo, ya sea que tengan síntomas o no.

"Estamos llevando a cabo otra ronda de muestreo y pruebas dirigidas a personas involucradas en pruebas de muestras mixtas que arrojaron resultados positivos. Luego, la tarea más apremiante para nosotros es aumentar las medidas de transporte y aislamiento. Una vez que se detecten nuevos casos positivos, deben ser trasladados a hospitales designados para aislamiento inmediato sin demora, y recibir tratamiento oportuno de acuerdo con la novena edición de protocolos de diagnóstico y tratamiento para el nuevo coronavirus a nivel nacional", dijo Gu Honghui, subsecretario general del Gobierno Municipal de Shanghái, China.

Sun Chunlan, viceprimer ministro a cargo de la prevención de la Covid-19, instó a las organizaciones de base del Partido Comunista a "hacer todo lo posible" para ayudar a los residentes a resolver problemas, como el acceso a medicamentos, alimentos y agua.

Utilización de la medicina tradicional de China

"La tasa de utilización de la medicina tradicional china se ha mantenido por encima del 98 % entre los pacientes con Covid-19 en Shanghái. Hasta ahora, hemos distribuido decocciones de medicina tradicional china a más de 21 millones de personas para su prevención en toda la ciudad para contribuir a la construcción rápida de una barrera antiepidémica. ", dijo Colmillo.

Shanghái reportó el lunes un récord de 13,086 nuevos casos asintomáticos de coronavirus, dijeron las autoridades, frente a los 8,581 del día anterior, después de que más de 25 millones de personas fueran hisopadas en 24 horas en la campaña de pruebas en toda la ciudad.

El gobierno dijo que recolectó 25.7 millones de muestras en 2.4 millones de tubos de ensayo, y casi el 80% del total había sido analizado el martes por la mañana. Los resultados positivos se siguen a nivel individual.

Unas 23 ciudades de China hinas están bajo bloqueo total o parcial, lo que afecta a aproximadamente 193 millones de personas en áreas que representan el 13.6% de su producto interno bruto, dijo la correduría Nomura en una nota de este martes.

