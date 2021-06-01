China detecta primer contagio de gripe aviar H10N3 en humanos

Un hombre de 41 años de la provincia oriental china de Jiangsu es el primer caso humano de contagio por la cepa H10N3 de la gripe aviar, informó la Comisión Nacional de Salud de China (CNS), que aseguró que el riesgo de propagación a gran escala es extremadamente bajo.

El paciente, que reside en la ciudad de Zhenjiang, fue hospitalizado el pasado 28 de abril tras presentar fiebre y otros síntomas, se le diagnosticó el virus de la gripe aviar H10N3 el 28 de mayo, pero no se informó cómo se había infectado con el virus.

La Comisión Nacional de Salud China, informó que luego de realizar los análisis, las autoridades sanitarias confirmaron un mes después el positivo en el virus H10N3, de origen aviar, convirtiendo al hombre en el primer caso humano.

El hombre afectado se encuentra estable y está preparado para recibir el alta.

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"No se han reportado casos humanos de H10N3 en el mundo, y el virus H10N3 entre las aves de corral es poco patógeno. Este caso es una transmisión ocasional entre especies de aves de corral y humanos, y el riesgo de propagación a gran escala es extremadamente bajo", subrayó la CNS.

Las autoridades sanitarias rastrearon los contactos del paciente para llevar a cabo los protocolos necesarios, sin detectar anomalías, y dieron instrucciones a la provincia de Jiangsu para llevar a cabo medidas de prevención.

Además, se pidió a los ciudadanos evitar el contacto con aves de corral enfermas, muertas o vivas.

En China hay muchas cepas diferentes de gripe aviar y algunas infectan esporádicamente a las personas, normalmente a las que trabajan con aves de corral.

Hasta el momento no ha habido un número significativo de infecciones humanas por gripe aviar desde que la cepa H7N9 mató a unas 300 personas durante 2016-2017. No se han notificado anteriormente otros casos de infección humana por H10N3 en todo el mundo, según el NHC.

La última epidemia de gripe aviar en China

A finales de 2016 y 2017 se registró la última epidemia de gripe aviar en el gigante asiático, esto con el virus H7N9 que contagió a mil 668 personas y causó la muerte a 616, desde 2013, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

El coronavirus que invadió al mundo desde diciembre de 2019 también fue detectado por primera vez en un mercado de comida y animales de Wuhan, en el centro del país. Desde entonces, el virus ha ocasionado más de 3.5 millones de muertos sobre el planeta.

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